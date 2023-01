“That ‘90s Show” es el spin-off del famoso programa de comedia que tenía como protagonista a Ashton Kutcher. Si bien la serie de Netflix se enfoca en la nueva generación, han aparecido viejos personajes y se ha explicado qué pasó luego de que finalizara “That ‘70s Show”. No obstante, hay ciertos vacíos en algunas historias, como lo que sucedió con Betsy, la hija que tuvo Kelso con Brooke.

En el primer episodio de la secuela, Mike y Jackie (Mila Kunis) hicieron una aparición especial cuando se reveló que Jay Kelso, el nuevo amigo e interés romántico de Leia Forman, era el hijo de ambos. Sin embargo, este hecho hizo que los fanáticos del programa original recordaran en qué quedaron los eventos con cada personaje.

En la sexta temporada de la serie original, se reveló que Michael Kelso tendría una hija con el personaje de Shannon Elizabeth, por lo que la siguió a Chicago cuando ella decidió mudarse a dicha ciudad. Mientras tanto, Jackie mantenía una relación con Fez al final de la serie.

Pese a que Betsy tendría más o menos la misma edad que los jóvenes que ahora invadieron el sótano de los Forman, la hija mayor de Kelso no hizo aparición ni fue mencionada.

LO QUE SUCEDIÓ CON LA HIJA DE KELSO Y BROOKE

“That ‘90s Show” no ha dado una explicación de lo que sucedió con Brooke y Kelso, al igual que con la hija que tuvieron juntos. La serie se concentró en explicar cómo fue la ruptura de Jackie con Fez, a quien aparentemente dejó en Jamaica por Kelso; así como revelar que los personajes de Kutcher y Kunis se habían casado y divorciado en múltiples ocasiones, retomando la tumultuosa relación de “That ‘70s Show”.

Como se dieron tiempo para llenar algunas de estas historias, ciertos fanáticos se preguntaron si también harían lo mismo con Betsy. Al no obtener respuesta, utilizaron las redes sociales en reclamo por la omisión del personaje.

Michael Kelso cargando a su hija Betsy en "That '70s Show" (Foto: Fox)

Además, los creadores, Bonnie y Terry Turner, no han dado ninguna información al respecto en alguna entrevista.

Aunque no haya una respuesta oficial, no es difícil adivinar lo que pudo haber sucedido. Considerando que Kelso y Jackie retomaron su relación, y tienen un hijo adolescente juntos, es fácil inferir que las cosas no funcionaron con Brooke poco tiempo después del final.

Partiendo de que ambos se separaron, es muy probable que Betsy viva con su madre, quizás en Chicago o alguna nueva ciudad a la que hayan decidido mudarse.