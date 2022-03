¿Quiénes son los actores de “The Adam Project”? La nueva película de Netflix es una de las más vistas de marzo y cuenta con un gran elenco conformado por Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Catherine Keener, entre otros. La cinta ha sorprendido por pasar fácilmente de la comedia al drama, en un formato de ciencia ficción.

Sin embargo, el viaje de la historia tuvo un largo recorrido. En un primer momento, la creación de TS Nowlin estuvo lista desde 2012, con el nombre de “Our Name Is Adam”.

El interés de Paramount Pictures creció por la ficción y hasta se pensó en Tom Cruise como protagonista, de acuerdo a medios internacional. No fue hasta 2020 en que el proyecto volvió a tomar forma de la mano del gigante del streaming.

De esta manera, el guion de Nowlin fue modificado con apuntes de Jonathan Tropper, Jennifer Flackett y Mark Levin. En noviembre de dicho año arrancó el rodaje para que sea estrenada a inicios de 2022.

Ryan Reynolds en la imagen promocional de "El Proyecto Adam". (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ PELÍCULAS Y SERIES APARECE EL ELENCO DE “THE ADAM PROJECT”?

“Deadpool”

De esta manera, se ha visto que el llamativo elenco está conformado por figuras de Hollywood. Entre las estrellas que más brillan en la actualidad está Ryan Reynolds, el protagonista de “The Adam Project”. El actor estadounidense ha tenido una prolífica carrera, destacando sobre todo en “Deadpool”, la ficción del superhéroe más irreverente del cine.

“Guardianes de la Galaxia”

De igual manera, Zoe Saldana es reconocida por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), específicamente en “Guardianes de la Galaxia” como el personaje de Gamora. La actriz ha destacado con dicho papel y tuvo una gran participación en la pelea contra Thanos.

“Alias”

Mientras que Jennifer Garner es otra de las artistas que sigue destacando en la industria del cine a nivel internacional. Y es recordada por su trabajo en la serie “Alias”, donde dio vida a Sydney Bristow, la inteligente agente de la CIA que lucha contra una organización criminal.

“Universo Cinematográfico de Marvel”

Mark Ruffalo, por su parte, se ha convertido en el Hulk favorito de los fanáticos del MCU. Su interpretación de Bruce Banner es una de las más celebradas, además de ser clave como una de las mentes más inteligentes de los Vengadores.

“Capote”

Finalmente, Catherine Keener, quien da vida a Maya Sorian en “El Proyecto Adam”, también es una estrella consolidad de Hollywood y se la ha visto en diversas producciones. La más emblemática ha sido, sin lugar a dudas, la película “Capote”, la biografía del genial escritor y periodista.