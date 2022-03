“The Batman” es una película de DC que se estrenará este 4 de marzo, escrita por Matt Reeves y Peter Craig, dirigida por Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell.

Respecto a la nueva versión del Caballero Oscuro, Matt Reeves dijo a The Hollywood Reporter que se trata “en gran medida una historia de Batman, una versión oscura desde el punto de vista noir. Se cuenta muy directamente sobre sus hombros, y espero que sea escalofriante, pero también emotiva. Es más Batman en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas”.

“Los cómics tienen una historia de eso. Se supone que es el mejor detective del mundo, y eso no ha sido necesariamente parte de lo que han sido las películas. Me encantaría que este sea uno en el que cuando emprendamos ese viaje de rastrear a los criminales y tratar de resolver un crimen, permitirá que su personaje tenga un arco para que pueda pasar por una transformación”, agregó el director de “The Batman”.

Robert Pattinson como Bruce Wayne en "The Batman" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CÓMO VER “THE BATMAN”?

“The Batman” se estrenará el viernes 4 de marzo de 2022 en los cines de Estados Unidos, Reino Unido, España y otros países, mientras que a países de Latinoamérica llegará un día antes.

Por lo pronto, la única manera de ver “The Batman” es acudir a tu cine favorito. Puedes comprar tus entradas aquí o en este enlace.

Fecha de estreno de “The Batman” en México: 3 de marzo de 2022.

Fecha de estreno de “The Batman” en Perú: 3 de marzo de 2022.

Fecha de estreno de “The Batman” en Argentina: 3 de marzo de 2022.

Fecha de estreno de “The Batman” en Colombia: 3 de marzo de 2022.

Fecha de estreno de “The Batman” en Chile: 3 de marzo de 2022.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE BATMAN” EN HBO MAX?

Al igual que sucede con las películas de Marvel, “The Batman” estará disponible en streaming, aunque algunos meses después de su estreno en cines. Aunque HBO Max aún no ha anunciado una fecha exacta en el mejor de los casos podría llegar 45 días después de su lanzamiento oficial.

Como señala CNET, las compañías de cine llegaron a un acuerdo con Warner para que sus estrenos permanecieran en cartelera por 45 días. Si “The Batman” hubiera mantenido su fecha de lanzamiento original de 2021, podría haber ido directamente a HBO Max, pero por ahora solo queda esperar.