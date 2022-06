Desde su primera temporada “The Boys” se ha caracterizado por sus escenas sangrientas y explicitas, de hecho, la tercera entrega de la serie de Amazon Prime Video empezó con una escena muy impactante, pero no es nada comparado a lo que se verá en ‘Herogasm’ (3x06), que se estrena el 24 de junio de 2022.

Sin embargo, cualquiera de las escenas extremadamente graficas se queda corta con la brutalidad que se muestra en la serie de cómics escrita por Garth Ennis y dibujada por Darick Robertson, en la que se basa la ficción desarrollada por Eric Kripke.

‘Herogasm’, consiste en seis volúmenes que fueron publicados como un spin-off de “The Boys” en noviembre de 2009, y se trata de uno de los arcos más explícitos de los cómics. Incluso, Amazon Prime Video compartió una advertencia sobre el próximo capítulo:

“Este episodio retrata una orgía superheroica masiva, penetraciones aéreas, mutilaciones con vibradores, lubricante extrafuerte, falos como carámbanos y palabrotas. No es apto para ningún público”.

"Herogasm", el cómic en el que se basa el capítulo 6 de la tercera temporada de "The Boys", tiene escenas bastante explícitas (Foto: Dynamite Entertainment)

LOS SECRETOS DETRÁS DE ‘HEROGASM’

En el material original se trata de un evento anual organizado por Vought para que los super asociados a la empresa tengan unas vacaciones y pueda dar rienda suelta a sus deseos más oscuros. Para evitar que el resto del mundo descubra la verdad, la siniestra empresa finge una falsa crisis espacial y pide la colaboración de todos los superhéroes disponibles.

En una entrevista con TVLine, Eric Kripke reveló que el capítulo escrito por Jessica Chou y dirigido por Nelson Cragg será “una de las horas más explícitas de televisión que se haya visto jamás”, y agregó: “Tendrás que irte al porno para ver algo más gráfico”.

Asimismo, confesó que incluso él se sorprendió por lo que lograron incluir en ‘Herogasm’. “Cuando Nelson nos estaba enseñando lo que había planeado, yo estaba como, ‘Wow, ¿realmente podemos enseñar todo eso?’ Lo consultaron y existen estas normas hilarantes acerca de cuántas veces puedes simular que se folla, si puedes o no enseñar un pene erecto y durante cuánto tiempo puedes mostrar una parte íntima. Existen todas esas reglas, pero estábamos dentro de esos márgenes. Así que la respuesta era que podíamos mostrarlo”, indicó.

“Es un gran episodio por muchas razones, no solo porque haya una orgía superheroica masiva. Realmente queríamos aportar giros relevantes y grandes revelaciones, porque no queríamos que fuera solo un episodio de Skinemax [un canal pornográfico canadiense]”, comentó el showrunner de “The Boys”.

Por su parte, muchos miembros del equipo de rodaje quedaron traumatizados por la grabación de ‘Herogasm’. “Incluso el director no sabía lo que estaba rodando ya. Nuestro equipo parecía traumatizado”, explicó Jensen Ackles a Vanity Fair. “Estaba trabajando ese día y me acerqué a nuestro cámara que estaba comiendo un sandwich fuera del set y le dije: ‘¿Qué tal? Y él me dijo: ‘Bueno ¡He visto algo muy loco hoy!’”.