Creada por Akiva Goldsman, “The Crowded Room” es una miniserie de televisión de Apple TV+ que está inspirada en la novela de no ficción de 1981 “The Minds of Billy Milligan” de Daniel Keyes y narra la historia la historia de Danny Sullivan, personaje inspirado en Billy Milligan, la primera persona absuelta de un delito debido a un trastorno de identidad disociativo.

La ficción de 10 episodios cuenta la participación de Tom Holland, quien también se desempeña como productor ejecutivo, y Amanda Seyfried en los roles protagónicos y con un reparto conformado por Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Laila Robins, Christopher Abbott, Zachary Gollinger y Herny Eikenberry, entre otros.

El rodaje de “The Crowded Room”, dirigida por Akiva Goldsman, Kornél Mundruczó y Mona Fastvold, comenzó el 31 de marzo de 2022 en la ciudad de Nueva York y terminó el 28 de septiembre del mismo año.

Danny Sullivan hablando con su amiga Ariana (Sasha Lane) en la serie "The Crowded Room" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO VER “THE CROWDED ROOM”?

Los primeros 3 capítulos de “The Crowded Room” se estrenarán en Apple TV+ el viernes 9 de junio de 2023. Los demás episodios se transmitirán de manera semanal, hasta el 28 de julio. Por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la plataforma de streaming.

LISTA DE EPISODIOS “THE CROWDED ROOM”

Capítulo 1: Viernes 9 de junio

Capítulo 2: Viernes 9 de junio

Capítulo 3: Viernes 9 de junio

Capítulo 4: Viernes 16 de junio

Capítulo 5: Viernes 23 de junio

Capítulo 6: Viernes 30 de junio

Capítulo 7: Viernes 7 de julio

Capítulo 8: Viernes 14 de julio

Capítulo 9: Viernes 21 de julio

Capítulo 10: Viernes 28 de julio

Amanda Seyfried como Rya Goodwin en la miniserie "The Crowded Room" (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “THE CROWDED ROOM”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, “The Crowded Room” es “un thriller psicológico ambientado en Manhattan en el verano de 1979, que sigue a Danny Sullivan, un hombre que es arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979.

Un thriller cautivador narrado a través de una serie de entrevistas con la curiosa interrogadora Rya Goodwin, la historia de Danny se despliega destapando elementos del misterioso pasado que lo formó, y los giros y vueltas que lo llevarán a una revelación que cambiará su vida”.