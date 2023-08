“The Equalizer 3″ es la tercera entrega de la saga protagonizada por Denzel Washington, cuenta con la dirección de Antoine Fuqua y sigue a Robert McCall, quien tras jubilarse trata de disfrutar de una vida tranquila en el sur de Italia y evitar que las experiencias del pasado lo persigan, pero no tiene éxito.

La fotografía principal de la nueva película de acción comenzó el 10 de octubre de 2022 en la costa de Amalfi en Italia y terminó en enero de 2023 en Roma. La cinta llegará a los cines de Estados Unidos, México y Latinoamérica a partir del viernes 1 de septiembre de 2023.

El elenco principal de “The Equalizer 3″ lo completan actores como Dakota Fanning, David Denman, Eugenio Mastrandrea, Andrea Scarduzio, Remo Girone, Sonia Ben Ammar y Gaia Scodellaro. Pero ¿quién es quién en la nueva película?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE EQUALIZER 3″?

1. Denzel Washington como Robert McCall

Denzel Washington, que anteriormente trabajó con Antoine Fuqua en las películas “Día de entrenamiento” (2001), “The Equalizer” (2014), “Los siete magníficos” (2016) y “The Equalizer 2″ (2018), asume el rol de Robert McCall, un justiciero que fue infante de marina y oficial de inteligencia de la DIA.

Denzel Washington como Robert McCall en la película "The Equalizer 3" (Foto: Sony Pictures Releasing)

2. Dakota Fanning como Emma Collins

Dakota Fanning, recordada por películas como “I am Sam”, “Hansel y Gretel”, “La guerra de los mundos”, “Charlotte’s Web”, “Coraline”, “The Twilight Saga: New Moon”, “Night Moves”, “Ocean’s 8″ y “Once Upon a Time in Hollywood”, interpreta a Emma Collins, una posible aliada de McCall.

Dakota Fanning como Emma Collins en la película "The Equalizer 3" (Foto: Sony Pictures Releasing)

3. David Denman como Frank Conroy

David Denman, que fue parte de “The X-Files”, “The Singing Detective”, “Without a Trace”, “Night Stalker”, “The Office”, “Bones”, “In Plain Sight”, “Fair Game”, “Jobs”, “El regalo”, “Power Rangers”, “Puzzle” y “Greenland”, da vida a Frank Conroy en la película “The Equalizer 3″.

4. Eugenio Mastrandrea como Gio Bonucci

Eugenio Mastrandrea, actor italiano conocido por su papel de Lino en la serie de Netflix “From Scratch”, es el encargado de interpretar a Gio Bonucci en la cinta producida por Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Denzel Washington y Antoine Fuqua.

Eugenio Mastrandrea como Gio Bonucci en la película "The Equalizer 3" (Foto: Sony Pictures Releasing)

5. Andrea Scarduzio como Vincent Quaranta

Andrea Scarduzio, que participó en las series “Hasta que la muerte nos separe”, “Squadra antimafia - Palermo oggi”, “Los Médici: Señores de Florencia”, “Squadra mobile”, “Rosy Abate: La Serie”, “Penny en M.A.R.S.”, “Genius” y “The Crown”, asume el rol de Vincent Quaranta, el nuevo villano de la saga.

Andrea Scarduzio como Vincent Quaranta en la película "The Equalizer 3" (Foto: Sony Pictures Releasing)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Equalizer 3″: