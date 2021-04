Bucky Barnes es un sargento veterano de la Segunda Guerra Mundial, ex oficial del 107º Regimiento de Infantería y mejor amigo de Steve Rogers desde la infancia. Barnes se alistó en el ejército y fue asignado al 107º en 1943. Su regimiento fue capturado por HYDRA, donde Arnim Zola le dio a Barnes una variante del Suero Súper Soldado.

Barnes, junto con los que aún quedaban de su regimiento, fueron rescatados más tarde por Rogers, que se había convertido en el Capitán América durante la ausencia de Barnes. Al unir fuerzas con la guerra en curso, Barnes y Rogers formaron sus Howling Commandos para luchar contra las fuerzas de Red Skull.

Barnes, tiempo más tarde sería resucitado por Hulk, por haber sido desintegrado en la batalla final contra las fuerzas de Thanos. A raíz de la batalla, asistió al funeral de Stark con todos los demás héroes. Más tarde, Barnes se despidió de Rogers, sabiendo su verdadera intención de viajar a la década de 1940 para vivir con Peggy Carter. Barnes estuvo presente para presenciar a Rogers regresar a casa para pasarle el escudo a Sam Wilson.

A pesar de que fue reprogramado en Wakanda, Bucky Barnes todavía se conoce en el MCU como el Soldado de Invierno, incluso en el título de “The Falcon and The Winter Soldier” de Disney Plus, y por una buena razón. Bucky puede haber sido “curado” por la medicina avanzada de la mística nación de Black Panther, pero está lejos de ser reparado después de su terrible experiencia de décadas de ser el asesino sobre hielo de Hydra.

¿POR QUÉ A BUCKY TODAVÍA LE SIGUEN LLAMANDO SOLDADO DE INVIERNO?

Bucky Barnes aparte de ser conocido como Soldado de Invierno, en Wakanda fue nombrado Lobo Blanco. (Foto: Disney +)

“The Falcon and The Winter Soldier” ya ha establecido la continua dependencia de Bucky de la terapia y su perdón después de los crímenes que cometió como Winter Soldier. También ha establecido que Bucky se sintió más en paz cuando era el Lobo Blanco en Wakanda, un punto repetido en el segundo episodio de manera intencionada como para reforzar cómo Bucky desea poder verse a sí mismo.

Pero como muchos de sus compañeros héroes de MCU, Bucky está obsesionado por lo que hizo en el pasado y lo que lo diferencia como pasó con Iron Man que se recupera del pasado de Stark Industries es que Bucky no tenía el control de si mismo ni de lo que hacía. Fue controlado por Hydra en contra de su voluntad y fue tan víctima como los que mató, pero su tragedia es que no cree completamente que pueda ser redimido.

Es por eso que la MCU todavía se refiere a él como The Winter Soldier. Así como Falcon no es Cap, el título refleja cómo cada uno de los héroes se ve a sí mismo y habla de la dolorosa existencia de Bucky. Como Bucky le dice a Sam Wilson cuando lo confronta por renunciar al escudo después de “Avengers: End Game”, su preocupación es que si Steve Rogers estaba equivocado con Sam, también podría haberse equivocado con el propio Bucky.

Bucky pese s tener terapias, para él está siendo un problema superar sus traumas y su faceta asesina. (Foto: Marvel)

Porque fundamentalmente, Steve era el ancla de Bucky, lo sacó del abismo y creyó en él incluso cuando el mundo lo perseguía como un criminal de guerra asesino en masa. Steve también demostró su propia idoneidad para ser el Capitán América al mostrar su voluntad de renunciar a todo, incluida su libertad, para proteger la justicia percibida de salvar en lugar de condenar a Bucky.

Eliminar eso de la vida de Bucky siempre lo desestabilizaría, incluso si Steve Rogers tenía su propio final feliz en “Avengers: End Game”. Además de eso, Bucky también está agobiado por la expectativa de que sin terapia podría “recaer” para volver a ser el Soldado del Invierno, como si esa fuera su condición natural, rechazada solo mediante el trabajo duro, cuando lo contrario es cierto.

“The Falcon and The Winter Soldier” también ha presentado las pesadillas de Bucky, que son posibles por el hecho de que el cerebro de Bucky se curaría durante las misiones de The Winter Soldier, amenazando con despertarlo de su condicionamiento. Desafortunadamente, lo que lo mantuvo vagamente humano también vino con la advertencia de que se vería obligado a recordar a todos los que mató mientras estaba bajo la máscara del Soldado de Invierno.

Será que Bucky logrará superar sus demonios y dejar atrás al Soldado de Invierno? (Foto: Marvel)

Esos fantasmas son precisamente la razón por la que Bucky no puede verse a sí mismo como nada más que El Soldado de Invierno y por qué la serie se llama como es, en lugar de “Capitán América y Bucky”. Trágicamente, también es probablemente la razón por la que la historia de MCU de Bucky Barnes terminará con él muriendo, porque la reprogramación, el perdón y la terapia no han logrado superar la duda de sí mismo y el trauma de lo que fue hecho para hacer.