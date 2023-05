Después de nueve temporadas y 184 episodios, “The Flash”, serie de The CW que empezó en 2014, llega a su fin. La ficción desarrollada por Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Johns se basa en el personaje de DC Comics Barry Allen / Flash y sigue al superhéroe mientras protege Central City y el Multiverso.

El último episodio fue escrito por Eric Wallace y Sam Chalsen y fue dirigido por Vanessa Parise. Se trata de la cuarta parte de una serie de capítulos titulada ‘A New World’ (‘Un nuevo mundo’), donde Barry desaparece y llega a un lugar en el que se encuentra con muchas caras conocidas.

En tanto, Iris está alarmada por la desaparición de Barry y el Team Flash se ve afectado por una sustancia misteriosa, pero trabaja en conjunto para descubrir cómo proteger a Barry, mientras tiene mucho cuidado en quién confían.

Barry Allen y Iris en el capítulo final de la última temporada de "The Flash" (Foto: The CW)

¿CÓMO VER EL FINAL DE “THE FLASH 9″?

‘A New World, Part Four’ (9x13), último episodio de la novena temporada de “The Flash”, se estrenará el miércoles 24 de mayo de 2023 en Estados Unidos a través de The CW.

¿A QUÉ HORA VER EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “THE FLASH 9″?

Hora del Pacífico (PT): 5:00 p. m.

Hora central (CT): 7:00 p. m.

Hora del Este (ET): 8:00 p. m.

Reino Unido (GMT): 01:00 a. m.

Europa Central (CET): 02:00 am

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA TEMPORADA 9 DE “THE FLASH” A NETFLIX?

Según el acuerdo anterior de The CW con Netflix, la última temporada completa estará disponible en la popular plataforma de streaming en Estados Unidos solo ocho días después de la emisión del capítulo final, es decir, en los primeros días de junio de 2023.

TRÁILER DEL FINAL DE LA TEMPORADA 9 DE “THE FLASH”

¿QUÉ PASARÁ AL FINAL DE LA TEMPORADA 9 DE “THE FLASH”?

De acuerdo con la sinopsis de ‘A New World, Part Four’ (9x13), último episodio de la temporada final de “The Flash”, “el hombre vivo más rápido, tiene la tarea de completar su mayor desafío hasta el momento: salvar la línea de tiempo y salvar la existencia.

Además, viejos y nuevos amigos se reúnen para una batalla épica para salvar Central City, por última vez”.