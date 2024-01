“The Greatest Night in Pop” (en español: “La gran noche del pop”) es una de las alternativas más interesantes para los amantes de la música y de la cultura pop en el catálogo de Netflix, pues nos invita a la grabación del icónico tema ‘We Are the World’. Así, con imágenes de archivo donde aparece el recordado Michael Jackson, esta producción nos revela el detrás de cámaras del evento histórico que tuvo lugar en enero de 1985. ¿Quieres averiguar más? En esta nota, te cuento de qué trata y cómo ver el documental.

Vale precisar que el filme está dirigido por Bao Nguyen y se desarrolla a lo largo de 96 minutos, tiempo en el que no solo tenemos acceso privilegiado al archivo de aquel icónico momento... sino también a entrevistas exclusivas con las figuras que estuvieron allí.

Como sabemos, ‘We Are the World’ (traducción literal: ‘Somos el mundo’) fue compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie con fines benéficos: recaudar dinero para África. De esta manera, en el video original de la composición, observamos a docenas de artistas internacionales interpretando el tema en un estudio, intercalándose con escenas del continente africano.

Antes de continuar, mira el videoclip de la canción:

SINOPSIS DE “THE GREATEST NIGHT IN POP”

“The Greatest Night in Pop” muestra la historia jamás contada del éxito mundial ‘We are the World’, considerando que 46 de las mayores estrellas de la música pop tuvieron sólo una noche para convertir el caos en magia.

Narrada por los artistas que estuvieron allí, esta película revela la montaña rusa que supuso escribir y grabar la revolucionaria canción que recaudaría millones para paliar la hambruna en África, ganaría 2 Grammys y se convertiría en una sensación mundial.

EL TRÁILER DEL DOCUMENTAL “THE GREATEST NIGHT IN POP”

¿CÓMO VER EL DOCUMENTAL “THE GREATEST NIGHT IN POP”?

“The Greatest Night in Pop” se estrena en Netflix desde las primeras horas del lunes 29 de enero del 2024. Entonces, para ver el documental, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos (hora del Pacífico): 12:00 am.

México: 2:00 am.

Guatemala: 2:00 am.

Honduras: 2:00 am.

El Salvador: 2:00 am.

Nicaragua: 2:00 am.

Costa Rica: 2:00 am.

Perú: 3:00 am.

Colombia: 3:00 am.

Panamá: 3:00 am.

Ecuador: 3:00 am.

Venezuela: 4:00 am.

Bolivia: 4:00 am.

República Dominicana: 4:00 am.

Puerto Rico: 3:00 am.

Paraguay: 5:00 am.

Chile: 5:00 am.

Argentina: 5:00 am.

Uruguay: 5:00 am.

España: 9:00 am.

¿QUIÉNES APARECEN EN “THE GREATEST NIGHT IN POP”?

A continuación, conoce a las estrellas que participan en “The Greatest Night in Pop”: