“The Last of Us” se abre paso entre las mejores series del 2023 y, por esta razón, se espera que haya un incremento de la audiencia en HBO Max para este domingo 5 de febrero cuando se estrene el capítulo 4.

“Please Hold on to My Hand” (“Por favor, agárrate de mi mano” en español) es el nombre que lleva el título del cuarto episodio que fue dirigido por Jeremy Webb bajo el guion de Craig Mazin. El tiempo de duración del capítulo 4 de la temporada 1 de “The Last of Us” será de 50 minutos y tendremos como principales protagonistas a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Según el portal “Show Buzz Daily”, el episodio 3 (“Long, Long Time”) obtuvo 747 millones de reproducciones en los Estados Unidos.

Fecha, horario y datos del estreno de “The Last of Us” (1x04)

Repasa los detalles del estreno del nuevo capítulo de “The Last of Us”.

The Last of Us 1x04 Datos Nombre del capítulo “”Please Hold on to My Hand”” Dirección Jeremy Webb Guion Craig Mazin Fecha de estreno Domingo 5 de febrero de 2023 Duración 50 minutos Horario 20:00 horas de MEX: 21:00 de PER, COL y USA Dónde verlo vía streaming HBO Max

Tráiler de “The Las of Us” 1x04

En el tráiler de “The Last of Us” 1x04, Joel y Ellie parten en dirección a Wyoming para dar con el paradero de Tommy, quien podría ayudarlos a encontrar a los Luciérnagas. El camino no será nada fácil pues vendrán muchos peligros y enemigos nuevos por conocer.

¿Cómo ver “The Last of Us” 1x04 via HBO Max streaming?

Necesitas descargar la app de HBO Max en Latinoamérica, Estados Unidos y España para poder ver el capítulo 4 de “The Last of Us”. Existen dos tipos de planes: estándar y móvil como opciones de suscripción.

¿A qué hora empieza “The Last of Us” 1x04 en tu país?

Consulta los horarios de diferentes países para ver el episodio 4 de “The Last of Us”.

20:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

21:00 horas de Estados Unidos (Washington DC), Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

22:00 horas de Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana

23:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

03:00 horas de España, Alemania, Francia e Italia

¿Quiénes son los actores de “The Last of Us”?

Los actores que han ido apareciendo en los episodios de “The Last of Us”.

Pedro Pascal – Joel

Bella Ramsey – Ellie

Gabriel Luna – Tommy

Merle Dandridge – Marlene

Jeffrey Pierce – Pierce

Anna Torv – Tess

¿Cuándo va a salir The Last of Us en HBO Max?

Los nuevos capítulos de “The Last of Us” están disponibles los domingos a las 9 p. m. (hora del este y misma hora en Perú) y el noveno episodio que marcará el final de la primera temporada se verá el 12 de marzo de 2023.

¿The Last of Us tendrá una temporada 2?

The Last of Us tendrá segunda temporada. HBO ha renovado oficialmente el drama post-apocalíptico protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey que la narra la historia del aclamado videojuego homónimo de PlayStation para la temporada 2, anunció la cadena el último viernes 27 de enero de 2023.

