El primer episodio de “The Last of Us”, la serie basada en el videojuego del mismo nombre ya se encuentra disponible en HBO Max. El capítulo se llama “Cuando estés perdido en la oscuridad” y dura 1 hora con 20 minutos.

A pesar de lo extenso que es el episodio, los seguidores del videojuego han disfrutado cada minuto al máximo, ocasionando que el domingo el streaming deje de funcionar por algunos minutos.

Y es que, aunque “The Last of Us” está basado en el videojuego homónimo y aquellos que lo han jugado saben de que trata, eso no evita que algunos datos que aparecen en la serie sean nuevos para ellos.

En ese contexto, a continuación, te contamos sobre la canción final de primer capítulo y el motivo de los creadores para utilizarlo.





¿A qué grupo pertenece la canción final del primer capítulo y por qué se utilizó?

Durante los últimos minutos del episodio se ve a Joel con Ellie, luego de deshacerse de su agresor, ir con Tess para que los tres caminen hacia el páramo. Mientras ellos van hacia el lugar, en el capítulo se escucha una canción y esta se llama Never Let Me Down Again (publicada en 1987) que pertenece a Depeche Mode.

De acuerdo con Craig Mazin (cocreador de la serie) junto a Neil Druckmann (director del primer episodio), la canción se utilizó porque los videojuegos están muy vinculados con los 80 y esa época significa problemas. Esta noticia fue compartida en el podcast The Last of Us de HBO Max.





¿Desde cuándo está disponible “The Last of Us”?

La serie está en streaming desde el domingo 15 de enero. Los creadores de la adaptación empezaron a trabajar en la producción en junio del 2020 y un año después inició el rodaje que duró hasta junio del 2022.





¿A qué hora se estrenan los capítulos de “The Last of Us”?

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 11:00 p.m.





¿En qué streaming se encuentra “The Last of Us”?

La serie sobre “The Last of Us” puede ser vista en HBO Max, plataforma de streaming que está disponible para televisor, celulares, iPad, computadoras, entre otros aparatos.





¿Cuántos capítulos va a tener “The Last of Us”?

La serie va a contar con un total de 9 episodios, hasta el momento en HBO Max solamente hay disponible un capítulo.





¿Qué día se estrena cada capítulo de “The Last of Us”?

Episodio 1 (15 de enero de 2023)

Episodio 2 (22 de enero de 2023)

Episodio 3 (29 de enero de 2023)

Episodio 4 (5 de febrero de 2023)

Episodio 5 (12 de febrero de 2023)

Episodio 6 (19 de febrero de 2023)

Episodio 7 (26 de febrero de 2023)

Episodio 8 (5 de marzo de 2023)

Episodio 9 (12 de marzo de 2023)





¿De qué trata “The Last of Us”?

La serie está ambientada veinte años después de la civilización como la conocemos haya sido destruida y los habitantes se encuentran atravesando una pandemia. Mientras esta situación afecta a Estados Unidos, un hombre y superviviente llamado Joel es contratado para trasladar a Ellie, una niña de 14 años, hasta la Casa del Estado de Massachusetts.

Para poder lograr ese cometido y de esa forma Joel pueda recibir el cargamento de armas que le prometieron por ayudar en el traslado de la adolescente, ambos van a tener que apoyarse para sobrevivir.





Reparto de “The Last of Us”





Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Nico Parker (Sarah)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Jeffrey Pierce (Perry)

Storm Reid (Riley)

Anna Torv (Tess)

Nick Offerman (Bill)

Lamar Johnson (Sam)

Keivonn Woodard (Henry)





Tráiler de “The Last of Us”









TE PUEDE INTERESAR