La serie del momento es “The Last of Us”. HBO ha adaptado los sucesos del primer videojuego a la pantalla chica en una edición live-action. La trama parte desde el momento en el que Joel pierde a su hija y continúa con el difícil camino que debe seguir para entregar a Ellie a los médicos para buscar una cura a la enfermedad que ha diezmado a la población mundial.

Pese a tratarse de una adaptación literal del juego, cuenta con la participación de Neil Druckmann como productor ejecutivo. Él fue el guionista original del título de consolas y ha prestado algunas historias nuevas para la serie.

Por ejemplo, el capítulo 3 ha sido revolucionario para los gamers. Por fin, podemos ver cómo fue que Bill perdió a Fran y lo que le motivo a encerrarse en su pueblo y vivir alejado del resto de los humanos.

La historia ha sido tan exitosa (y todavía no ha acabado) que ya se ha confirmado que habrá una segunda temporada. Los rumores indican de que se adaptará la trama de Abby, quien sufrió la perdida de su padre a manos de Joel.

Bella Ramsey habla acerca de sus miedos con respecto a la segunda temporada de “The Last of Us”

En el podcast más reciente de Happy Sad Confused, la actriz Bella Ramsey reveló sus miedos con respecto a la segunda temporada de “The Last of Us”. Está entusiasmada por ver cómo es la dinámica entre Ellie y Dina (su pareja).

Pero también esto significa que será solo ella quien le dé forma a la trama, ya que Joel muere al inicio del segundo videojuego. Ramsey y la actriz que elijan para que interprete a Abby tendrán todo el peso de las críticas en “The Last of Us 2″.

