“The Last of Us” no solo es una de las franquicias de videojuegos más premiadas, sino que también busca dominar en el mercado de las series por streaming. HBO es la productora encargada de la adaptación de la serie.

“Del ganador del Emmy y creador de Chernobyl, y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie HBO Original estrena el 15 de enero en HBO y HBO Max”, detalla la compañía sobre la producción.

La serie se centrará en algunos sucesos importantes del primer videojuego. Veremos la etapa temprana del brote de la infección del hongo que transforma a la gente en zombi y la pérdida de Joel.

Recordemos que el personaje ve morir a su hija en sus brazos cuando intentaba escapar del caos que se había desatado en su pueblo.

Nuevo tráiler oficial de “The Last of Us”

En el más reciente tráiler que ha compartido HBO, se puede ver en un primer plano a Pedro Pascal, quien interpreta a Joel. En el fondo se escucha a Ellie comentando lo siguiente:

“Si crees que no hay esperanza por el mundo, ¿por qué molestarse en seguir?”, comenta ella. “No has visto el mundo, así que no lo sabes” replica Joel justo antes de ser detectado por un zombi.

Como se puede notar en las imágenes, la relación entre Ellie y Joel no es nada buena, pero poco a poco veremos como se van familiarizando.

