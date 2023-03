Si eres un veterano gamer de consolas PlayStation, no puedes haber dejado de jugar los dos títulos de “The Last of Us”. En caso ya no recuerdes la trama original, puedes revisar la serie que se ha estrenado en la plataforma de HBO.

Allí, Neil Druckmann, director del proyecto original de consolas, aprovechó para expandir la historia de Ellie y Joel. También vimos que se aprovechó para reorientar ciertos capítulos de la trama para conocer más a fondo a otros personajes.

No cabe duda que el capítulo de Bill y Frank fue uno de los más emotivos. Mientras que en el juego, visitamos la ciudad cercada y enfrentamos a un viejo enojado, en la serie se explica la situación amorosa de ambos, quienes eran sumamente opuestos pero encontraron una armonía en el pequeño pueblo.

Como esta historia, Neil Druckmann y Craig Mazin han eplorado otras aristas de The Last of Us, inclusive aprovecharon para explicar algunos misterios, como el corte de la ceja de Ellie.

¿Cómo Ellie se hizo el corte en la ceja?

“Muchas veces me preguntan ‘¿Cómo se hizo Ellie la cicatriz?’ Craig y yo lo hablamos y le conté algunas ideas que tenía al respecto. Así que yo estaba como, ‘No quiero responder a eso necesariamente, al menos no todavía.

Y podríamos insinuar que hay una historia. Así que algo sucedió en un 7-Eleven abandonado que obviamente está en la zona de cuarentena, donde, en mi mente, sucedió estando juntas, ¿verdad? Ellie y Riley deben haber estado juntas. Deben haber entrado. Deben haber tenido que salir corriendo rápido. Había vidrios, entraron por una ventana. Algo pasó”, detalló Druckmann.

Por el momento, se sabe que fue durante una misión cuando se encontraba con Riley, pero el productor desea mantener en reserva los detalles.

“No sabemos exactamente cómo se hizo la cicatriz Ellie. Tampoco sabemos exactamente cómo se hizo la cicatriz Joel. Todo lo que dice es, ya sabes, ‘hubo un tiroteo... Y el otro tipo falló’. Así que estamos insinuando estas cosas. Pero lo que decimos explícitamente es que la violencia es permanente y deja huellas. Y a veces, la única forma de cerrar una herida es cosiéndola”, finalizó Druckmann.

