“The Last of Us” estrenó, hace poco, el episodio 4 de la serie de HBO Max, donde la situación de Joel y Ellie se ha complicado mucho luego de su paso por Kansas City. La última escena dejó al público expectante, por lo que esperan con ansias el próximo capítulo. La buena noticia es que se ha anunciado que este llegará antes de lo esperado.

ALERTA DE SPOILERS. El domingo 5 de enero, HBO Max lanzó el episodio titulado “Por favor, toma mi mano” (“Please Hold to My Hand” en inglés). En los últimos minutos, los protagonistas se vieron amenazados por Henry y Sam, a quienes buscaba el grupo de Kathleen.

Recientemente, HBO anunció que la programación del estreno del episodio 5 sería modificada, por lo aquí les contamos cuándo será la nueva fecha de emisión y los motivos de esta decisión.

LA NUEVA FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 5 DE “THE LAST OF US”

En lugar de lanzarse el domingo 12 de febrero de 2023, el episodio 5 de “The Last of Us” se estrenará el viernes 10 de febrero, es decir, dos días antes de lo programado.

Todo indica que el episodio 5 de “The Last of Us” tendrá un flashback de la historia de Henry y Sam (Foto: HBO)

Sin embargo, se espera que se mantenga el mismo horario de todas las semanas y la mayoría de los estrenos de HBO Max: las 21:00 horas (9 pm) ET.

México – 20:00 horas

Costa Rica – 20:00 horas

El Salvador – 20:00 horas

Guatemala – 20:00 horas

Nicaragua – 20:00 horas

Perú – 21:00 horas

Estados Unidos (Washington DC) – 21:00 horas

Colombia – 21:00 horas

Ecuador – 21:00 horas

Panamá – 21:00 horas

Bolivia – 22:00 horas

Venezuela – 22:00 horas

Canadá – 22:00 horas

Puerto Rico – 22:00 horas

República Dominicana – 22:00 horas

España (lunes 30 de enero) – 03:00 horas

See you next Friday for an early viewing of episode 5! #TheLastOfUs pic.twitter.com/RqHCjsJKDP — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 6, 2023

¿POR QUÉ EL ESTRENO DEL EPISODIO 5 DE “THE LAST OF US” HA SIDO ADELANTADO?

El estreno del episodio 5 de “The Last of Us”, titulado “Endure and survive”, ha sido modificado debido que coincide con el mismo día y horario del Super Bowl LVII, uno de los eventos del deporte y entretenimiento más grandes de Estados Unidos. En este, se juega la final de fútbol americano y suelen tener presentaciones de grandes artistas.

Al parecer, la plataforma de streaming no quiere competir y ver sus cifras de audiencias disminuidas.

Dado los eventos del capítulo 4 de la serie (donde Joel y Ellie fueron emboscados en Kansas City), resulta gracioso que uno de los equipos que se disputan la copa son los Kansas CIty Chiefs.

TRÁILER DEL EPISODIO 5 DE “THE LAST OF US”