¿Ansioso por ver los primeros capítulos de la serie The Last of Us? HBO está trabajando en la adaptación de una producción de la franquicia de zombis de Naughty Dog y Sony que se lanzó en PS3 y PS4 el 2013.

La serie se centrará en la historia de Joel y Ellie, personajes interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey respectivamente. Por otro lado, se ha contratado a Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, entre otros.

Actualmente, ya se está rodando en Canadá y el medio CTV News se ha dedicado a reportar los diferentes días en los que se ha captado a los actores en las calles. El mismo medio ha catalogado este rodaje como “la producción más grande de Canadá”.

Se espera que The Last of Us lleve más de 200 millones de dólares en beneficios a Alberta. “No sólo es uno de los shows más grandes en nuestra región, muestra el resto del mundo la calidad de trabajo en Alberta”, explica Luke Azevedo.

Nuevas imágenes de The Last of Us

Partes de la ciudad han sido refaccionadas para que tengan la apariencia de una ciudad de los Estados Unidos. Recordemos que en el videojuego pasamos varios minutos corriendo por las calles para encontrar una salida ante la estampida de zombis.

Photos of the HBO's 'The Last of Us' set being built in Calgary.



(via CTV News) pic.twitter.com/m5HWqD38Jv — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) August 4, 2021

