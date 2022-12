Cuando se anunció la adaptación live action del videojuego The Last of Us, se habló mucho acerca de cuál sería la historia que se abordaría. Neil Druckmann, el director, confirmó meses atrás que la trama giraría en torno al primer videojuego que se lanzó en el año 2013.

Joel, quien será interpretado por Pedro Pascal, deberá llevar a Ellie, Bella Ramsey, a las Luciérnagas, una agrupación paramilitar que se encarga de investigar una cura para la infección que convierte a la gente en zombis.

Por supuesto, hay diferentes pasajes del juego que no se pueden adaptar debido a la violencia explícita. El juego se basa en la supervivencia y en la administración de recursos, los cuales debían ser usados para eliminar a hordas gigantescas de zombis.

En una entrevista con el medio SFX Magazine, Neil Druckmann, el showrunner de la serie, habló acerca del caso.

“Necesitábamos una cierta cantidad de acción o violencia que pudiésemos utilizar como una mecánica para que el espectador pueda conectar con Joel, sentirse en su piel. Sin embargo eso no existe en un medio pasivo (como el de las series).

Una de las cosas que más me gustó escuchar a Caig Mazin (cocreador de la adaptación) fue <<Quedémonos solo con la violencia esencial>>. Eso ha permitido que esta violencia tenga más impacto que en el juego porque cuando muestras la amenaza y ves la reacción de la gente da más miedo. Cuando desvelamos a los infectados o a los clickers se ve cómo se ha derruido la humanidad y por qué todo el mundo está tan asustado”, detalló.

Tráiler oficial de “The Last of Us”

