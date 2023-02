Hasta el momento, la trilogía cinematográfica de “El señor de los anillos” (“The Lord of the Rings”) es una de las más populares y ha inspirado a diversas producciones en muchos aspectos. “The Last of us” no es la excepción, pues hubo una escena en el episodio 5 que tuvo como referencia a las películas de Peter Jackson.

En el capítulo titulado “Endure and survive” (“Soportar y sobrevivir” en español), algo que se mencionó fue el hecho de que no hubiera infectados en Kansas City.

Henry explicó que eso era porque FEDRA los había ahuyentado hasta los túneles subterráneos y los había mantenido debajo del suelo. Sin embargo, en los últimos minutos, un camión en llamas abrió un agujero a las afueras de la ciudad y decenas de infectados salieron de su cautiverio.

Recientemente, el cocreador de la serie de HBO Max, Craig Mazin explicó cómo esta escena estuvo influenciada por la adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien.

Los infectados saliendo del agujero en el suelo del episodio 5 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

EL ELEMENTO DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS” QUE INSPIRÓ A “THE LAST OF US”

Craig Mazin confesó que la escena en la que los infectados surgen del suelo en el episodio 5 de “The Last of Us” estuvo inspirada por el movimiento de los orcos en las películas de Peter Jackson. Particularmente, en “El señor de los anillos: la comunidad del anillo”, cuando la compañía de diversas razas de la Tierra Media se ven emboscados por centenares de orcos en las profundidades de Khazad-dûm.

“Hay un momento en ‘(El señor de los anillos) La comunidad del anillo’ donde ellos están en las minas de Moria y lo que parece ser miles de orcos bajan por estas columnas gigantes como si fueran arañas. Pensé que era tan hermoso y terrorífico cuando lo vi, que pensé un poco en eso ¿Cómo sería si simplemente llegan si tan solo vinieran erupcionando de la tierra?”, confesó el también guionista del episodio en el podcast oficial de la serie, conducido por Troy Baker.

Asimismo, trató de fusionar eso con la dinámicas de las colonias de hormigas, dado como resultado la masacre de Kansas City, de donde los protagonistas pudieron escapar a duras penas.

“Todos están bajo tierra, no solo algunos de ellos, sino TODOS. Es como una colonia de hormigas, con túneles. Si la abres por un lado, puede que todas empieces a salir. Eso era terrorífico”, agregó.

LA ESCENA EN MORIA DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”

La escena a la que hace referencia el también creador de “Chernobyl” es cuando Frodo y el resto del grupo deben pasar por las minas de Moria luego de que Saruman bloqueara el camino de la montaña.

Gimli estaba emocionado porque se reencontrará con su primo, el rey de Khazad-dûm, pero descubrió que habían sido atacados y la casa de Durin fue derrotada. De pronto, uno de los hobbits ocasionó que un esqueleto cayera por un pozo, ocasionando un gran estruendo que llamó a los orcos.