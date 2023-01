Sony sigue adelante con los proyectos live-action. La saga “Uncharted” ya ha pasado por los cines y ahora es momento de disfrutar de “The Last of Us”. Esta serie ha comenzado a estrenar sus primeros capítulos en la plataforma de HBO y ha tenido una muy buena aceptación de parte de los fans.

Pedro Pascal interpreta a Joel, mientras que Bella Ramsey toma el papel de Ellie. Estos son los dos protagonistas que pasarán por muchas aventuras antes de llegar hasta los Luciérnagas.

Recordemos que esta primera temporada está basada en los sucesos del primer videojuego; así que se espera que la segunda entrega esté reflejada en la nueva temporada ya anunciada.

HBO anunció que ya trabajan en la siguiente producción, pero se desconoce la historia. Se podría adaptar la trama de Abby, otra de las supervivientes que tuvo que afrontar este hongo que infectó la Tierra y que cruzó su historia con Ellie y Joel, aunque no se trata de un encuentro muy ameno.

¿Qué actriz podría interpretar a Abby en “The Last of Us”?

Abby, a diferencia de Ellie, cuenta con una gran musculatura, así que encontrar una actriz que la interprete será una tarea difícil para HBO. El medio DiscussingFilm realizó una encuesta vía Twitter para conocer la opinión de los fans y estas son algunos de los nombres que aparecieron.

Gina Carano, quien fue despedida de Disney tras comentarios sobre las restricciones de libertadas durante la vacunación contra el coronavirus, podría ser Abby en esta serie. Florence Pugh también es uno de los nombres que aparecieron en los comentarios.

Florence Pugh is my top pick pic.twitter.com/df02JchMrt — Chris Albright (@ChrisAlbright11) January 27, 2023

