“The Last of Us” ha sido toda una sorpresa al inicio de 2023. HBO ya ha estrenado tres episodios de la adaptación live-action del videojuego y se ha llevado muy buenas puntuaciones en los portales especializados, como Rotten Tomatoes.

No obstante, el capítulo 3 ha sido uno de los más criticados. Algunos fans abogan de que se aleja de lo que vimos en el juego, mientras que otros no apoyan que se haya ahondado tanto en el romance homosexual de Bill y Frank.

Si jugaste al título de PS4, sabrás que Joel y Ellie deben cruzar un pueblo lleno de trampas para encontrar a Bill, quien desea seguir viviendo en su madriguera, evitar el contacto humano y seguir con la pena de perder a su pareja Frank.

En la serie, se cuenta desde el inicio cómo es que se conocieron y cómo cambió la vida de Bill, un hombre dispuesto a sacrificar todo contacto humano, durante la expansión del hongo.

Craig Mazin habla acerca del futuro de la serie

Craig Mazin, director de la serie, explicó que veremos muchas más historias como esta durante los estrenos. En una entrevista para el medio TV Line, detalló la importancia de los flashbacks o miradas al pasado.

“El pasado de Joel es lo que vaticina su futuro. Hay un momento en particular en el que estoy pensando que también me ha emocionado mucho. La interpretación de Pedro Pascal de Joel tiene mucha alma, humanidad, y sobre todo vulnerabilidad, especialmente cuando Joel está solo. Tiene que ser un tipo duro con todo el mundo, pero cuando está solo, es cuando ves lo más profundo de su alma”.

