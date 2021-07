Si eres un gamer recurrente de las consolas de PlayStation, seguramente estés esperando el estreno de la película Uncharted y la serie The Last of Us. Esta última producción se vio afectada por el coronavirus.

Tras varios retrasos, la productora HBO comenzó a confirmas los primeros fichajes para la serie. Pedro Pascal interpretará a Joel, mientras que la coprotagoniza Ellie será interpretada por Bella Ramsey, la joven actriz que participó en Juego de Tronos.

Recientemente, también se sumó al rodaje Nico Parker como Sarah, la hija de Joel. Esto ya nos da un indicio de la trama de la serie; ya que este personaje fallece tan solo en los primeros minutos del videojuego.

Podría explicarse qué es lo que causó el brote del hongo que transformó en zombies a las personas. Hasta el estreno, tendremos que conformarnos con las filtraciones y los diferentes avances que publicará HBO.

Actualmente, se está rodando la serie en Canadá y el usuario de Twitter @necromonica1 ha compartido las primeras imágenes. Una calle de Alberta, Canadá, ha sido transformada en Austin, Texas, para el rodaje.

Walking down the road omg omg pic.twitter.com/3GDYiah61Z — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

God of War Ragnarok se inspira en The Last of Us Parte II

Los gamers siguen a la espera de nuevos títulos triple A para la consola PlayStation 5. Ya se lanzó el juego The Last of Us Part II, el cual recibió una actualización de mejora de rendimiento para poder jugar a 60 FPS. Por otro lado, Santa Monica Studios lanzaría el título God of War Ragnarok.

La precuela del título de Kratos fue sumamente popular y en uno de los anuncios de la consola PS5 se estrenó el primer avance del juego. Pese a que todavía no se confirma la fecha de lanzamiento, se cree que se publicará en 2021.

Samuel Matthews, el artista conceptual de Santa Mónica, explicó en el podcast de God of War que se inspiraban en otros grandes juegos exclusivos de la consola de Sony para la jugabilidad del título de Kratos y Atreus.

The Last of Us Parte II fue uno de los juegos que le inspiraron y añadió la posibilidad de que Atreus sea también un personaje jugable. Lo cual ha sido interpretado por algunos jugadores como una interesante propuesta de poder tener diferentes aventuras con otros personajes.

Por otro lado, el mismo encargado del arte conceptual ha abierto la posibilidad de que Kratos viaje a otras mitologías. Por supuesto, esto último se exploraría en otros juegos de la franquicia.

