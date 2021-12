Sony confirmó hace unos meses atrás que tiene un plan para adaptar varias de las franquicias que han pasado por PS4 y PS5 a series y películas. Tom Holland, por ejemplo, será el actor que le dará vida a Nathan Drake en la cinta Uncharted.

Por otro lado, se está realizando el rodaje de la serie The Last of Us en Alberta, Canadá. el pasado 11 de febrero, se confirmó que Pedro Pascar interpretará a Joel, mientras que Vella Ramsey tomará el papel de Ellie.

Todavía no se conoce la trama de la serie, pero tras haberse filtrado el reparto ya nos podemos imaginas de qué va. Nico Parker interpretará a la hija de Joel, Sarah Miller, lo cual indica que será una etapa muy temprana del primer videojuego.

Posiblemente adapten el momento del primer brote de la espora que convirtió a varios humanos en zombis. Una reciente actor que se sumó al rodaje es Nick Offerman, conocido por su papel de Ron Swanson en la serie de NBC Parks and Recreation.

Craig Mazin, showrunner de la serie The Last of Us, junto a Neil Druckmann compartieron un la información a través de Twitter. Interpretará a Bill, un personaje importante para el desarrollo del primer videojuego.

Se trata de Bill, el amigo de Joel, quien debe muchos. En el juego hay un momento en el que tenemos que sortear varias trampas en una ciudad, todas puestas por él. A regañadientes, termina ayudando a los protagonistas para llegar hasta los Luciérnagas.

