Los videojuegos de PlayStation, pese a que pasan los años, siguen siendo material para explotar. Algunos de ellos han comenzado a llegar a PC (Steam y Epic Games Store), mientras que otros han llegado a la pantalla grande, como “Uncharted”. Recientemente, se estrenó en HBO el primer capítulo de la serie “The Last of Us”.

Esta producción se encargará de adaptar la primera entrega de la franquicia a una versión live-action. Contará con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey tomará el papel de Ellie; estos dos pasarán por diferentes situaciones mientras que se dirigen hacia las Luciérnagas.

Desde el inicio, HBO ya nos deja claro que se han tomado la libertad de añadir algunos elementos nuevos a la serie que se alejan de la obra original. Por ejemplo, inicia el primer capítulo con una conversación entre científicos que explican cómo sería posible que un hongo tome control del cuerpo humano.

Tres detalles que quizás no notaste del primer capítulo de “The Last of Us”

Otro de los detalles que quizás no notaste en este primer estreno de “The Last of Us” es que la hija de Joel lleva la misma vestimenta del videojuego. Se trata de un polo o camiseta que lleva el nombre de Halican Drops, una banda ficticia.

Se eliminó la camiseta de la Selección de Argentina. La hija de Joel es aficionada al fútbol, tanto en el videojuego como en la serie. No obstante, en la fotografía del juego, se puede ver que ella lleva una camiseta de Argentina, mientras que en la versión live-action solo se añade una fotografía del equipo con una camiseta roja.

Un elemento que se añadió fue Yakarta, Indonesia, como posible punto cero de la infección. En el videojuego nunca se explica el origen, solo vemos que de un momento a otro se desata el caos en el pueblo debido a los zombis que atacaban a los no infectados.

