“The Power” es una producción basada en la novela de la autora británica Naomi Alderman. La adaptación está protagonizada Toni Collette, Alice Eve, John Leguizamo y Auli’i Cravalho.

La serie trata sobre cómo de un momento a otro las adolescentes del planeta empiezan a tener la capacidad de electrocutar a las personas, ocasionando que el mundo pase por un desequilibrio y todos se vean afectados de diferentes formas.

La producción se estrena a finales de marzo, pero no estarán disponibles todos sus episodios desde el día de su lanzamiento porque serán lanzados de forma semanal. A continuación, te contamos más al respecto.





¿Qué día se estrena “The Power”?

La serie que cuenta con la participación de la showrunner Raelle Tucker (True Blood, Jessica Jones) se estrena en Prime Video el viernes 31 de marzo.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “The Power”?

La producción estará disponible en Prime Video, plataforma de streaming que tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizar en un Smart TV, Play Station 4, Tablet, laptop o smartphone. También puedes ver las películas y series que brinda Prime Video desde www.primevideo.com.





¿Cuántos capítulos tiene “The Power”?

La serie va a contar con nueves capítulos, los cuales se estrenarán de forma semanal. Aunque los tres primeros sí estarán en Prime Video desde el día del estreno de “The Power”.





¿Qué días se estrenan los capítulos de “The Power”?

A continuación, te compartimos el día que cada uno de los episodios de “The Power” llegan a Prime Video.

Capítulo 1 se estrena el 31 de marzo

Capítulo 2 se estrena el 31 de marzo

Capítulo 3 se estrena el 31 de marzo

Capítulo 4 se estrena el 7 de abril

Capítulo 5 se estrena el 14 de abril

Capítulo 6 se estrena el 21 de abril

Capítulo 7 se estrena el 28 de abril

Capítulo 8 se estrena el 5 de mayo

Capítulo 9 se estrena el 12 de mayo





¿Cuál es el argumento de “The Power”?

De un momento a otro, las adolescentes del planeta desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad. Esto va a generar un cambio en el balance actual del planeta y también afectará a las menores de diferentes maneras.





Reparto de “The Power”





Toni Collette (alcaldesa Margot Cleary-Lopez)

John Leguizamo (Rob Lopez)

Auli’i Cravalho (Jos Cleary-Lopez)

Toheeb Jimoh (Tunde Ojo)

Josh Charles (Daniel Dandon)

Eddie Marsan (Bernie Monke)

Ria Zmitrowicz (Roxy Monke)

Zrinka Cvitešić (Tatiana Moskalev)

Halle Bush (Allie Montgomery)





Tráiler de “The Power”









¿Quién es Naomi Alderman?

Naomi Alderman es una escritora británica y autora de “The Power”, libro que fue lanzado en el 2016 y cuya historia ha sido utilizada para crear la serie que Prime Video estrena a finales de marzo. La publicación también ganó el Baileys Women’s Prize for Fiction’ en 2017.

La escritora también ha publicado Disobedience (2007), The Lessons (2010), Doctor Who: Borrowed Time (2011) y The Liars’ Gospel (2014).





