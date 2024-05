“The Roast of Tom Brady” es parte de Netflix Is a Joke Fest, evento que se llevará a cabo en Los Ángeles del 2 al 12 de mayo, con más de 400 espectáculos de stand-up en vivo en más de 35 lugares y una cantidad vertiginosa de personas divertidas. El especial conducido por el comediante Kevin Hart presenta al siete veces campeón del Super Bowl como el objetivo del primer roast que se transmitirá en vivo y sin editar. ¿Quieres conocer más sobre el evento en el que participará el exmariscal de campo de la NFL?

Además de Hart, “The Greatest Roast of All Time” cuenta con la producción ejecutiva de Ross, Casey Patterson, Jeff Clanagan y el propio Brady para Hartbeat. El programa también cuenta con la participación de los comediantes Jeff Ross, Bert Kreischer, Tom Segura, Nikki Glaser, Andrew Schulz, Tony Hinchcliffe y Sam Jay, así como a los exreceptores abiertos Randy Moss y Julian Edelman, los quarterbacks Drew Bledsoe y el Tight end Rob Gronkowski.

En conversación con Tudum, el vicepresidente de formatos de comedia y stand-up de Netflix, Robbie Praw , expresó su entusiasmo por el roast. “Estamos ansiosos por quemar al mariscal de campo Tom Brady, tres veces perdedor del Super Bowl , quien solo regresó a la NFL para retrasar este roast.”

“Con toda seriedad, es muy emocionante trabajar con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos en este proyecto. Nadie es mejor para recibir golpes y aun así salir victorioso, por lo que sabemos que el roast será pan comido para Brady”, agregó.

Tom Brady asegura que es un-roastable en el tráiler del especial "The Roast of Tom Brady" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE ROAST OF TOM BRADY”?

El especial en vivo “The Roast of Tom Brady” se transmitirá el 5 de mayo a las 5:00 p.m. PDT (Hora del verano del Pacifico) y 8:00 p.m. EST( Hora del Este) solo en Netflix.

Por lo tanto, para ver el evento de Tom Brady solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

HORARIO PARA VER “THE ROAST OF TOM BRADY” POR PAÍS

Estados Unidos: 8:00 pm.

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 6:00 pm.

Colombia, Perú y Ecuador: 7:00 pm.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 8:00 pm.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9:00 pm.

España: 02:00 am. (6 de mayo)

TRÁILER DE “THE ROAST OF TOM BRADY”

SINOPSIS DE “THE ROAST OF TOM BRADY”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Greatest Roast of All Time: Tom Brady”, “líneas ofensivas. Comedia de contacto. Tom Brady soporta el calor más intenso cuando Kevin Hart y un equipo de estrellas critican al campeón sin piedad en un evento en vivo en inglés”.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL ESPECIAL “THE ROAST OF TOM BRADY”?

Tom Brady

Kevin Hart

Jeff Ross

Bert Kreischer

Tom Segura

Nikki Glaser

Andrew Schulz

Tony Hinchcliffe

Sam Jay

Randy Moss

Julian Edelman

Drew Bledsoe

Rob Gronkowski