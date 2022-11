Una de las series que se volvió sumamente viral en los últimos años es The Witcher. Se adaptaron los libros de Andrzej Sapkowski y los videojuegos de CD Projekt RED a Netflix. En este momento, los fans están a la espera del estreno de la cuarta temporada.

Lamentablemente, justo cuando se anunció la continuidad de la serie, Netflix confirmó que no trabajarán más con Henry Cavill, sino que sería reemplazado por Liam Hemsworth en el futuro de la serie.

Inicialmente, se anunció que Cavill se había comprometido para ser parte del proyecto por lo menos durante seis temporadas pero ya no será así. Ante esta noticia, muchos fans compartieron su descontento en redes sociales e iniciaron una campaña.

A través del portal change.org, se ha compartido una petición de firmas para informar a Netflix sobre cuántos espectadores desean ver a Cavill de regreso como Geralt de Rivia, el brujo protagonista de la serie.

Así va la petición para que Henry Cavill siga en The Witcher

Al momento de redactar esta nota, la petición lleva más de 33 mil firmas y se ha colocado una meta de 25 mil.

“Henry no se va de The Witcher por Superman, los ejecutivos de Netflix han tomado una vez más la grave decisión de no cumplir con sus fans. La razón por la que The Witcher es un programa tan popular es el amor de los fanáticos por el material de origen de los libros y los juegos, que son odiados y de los que los escritores y showrunner se han burlado activamente. Henry Cavill es uno de esos grandes fanáticos, lo sabe todo al revés y quería mantenerse fiel al mundo de Sapkowski, razón por la cual Netflix quiere reemplazarlo.”, se lee en el portal.

