“Thunderbolts” es una próxima película de Marvel que se basa en el equipo ficticio de Marvel Comics del mismo nombre y está programada para estrenarse el 25 de julio de 2025. Antes de que comience su producción, The Hollywood Reporter confirmó que Steven Yeun abandonó la cinta dirigida por Jake Schreier.

La película que formará parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) cuenta con guion de Eric Pearson y Lee Sung Jin, y un elenco conformado por Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, David Harbour, Olga Kurylenko y Harrison Ford.

La primera vez que se mencionó que Steven Yeun, reconocido por su papel en “The Walking Dead” y su prestar su voz al protagonista de “Invincible”, participaría en “Thunderbolts” fue a principios de 2023. Entonces, ¿qué sucedió para que las cosas cambiaran?

Steven Yeun, que asumió el rol de Danny Cho en la serie "BEEF", ya no forma parte del elenco de "Thunderbolts" (Foto: Netflix)

LA RAZÓN POR LA QUE STEVEN YEUN DEJÓ “THUNDERBOLTS”

Aunque Marvel Studios nunca confirmó oficialmente el papel de Steven Yeun en “Thunderbolts”, Robert Kirkman (“The Walking Dead”, “Invincible”) reveló a fines de 2023 que el actor de 40 años sería Robert Reynolds / Sentry, superhéroe creado por Paul Jenkins y Jae Lee.

“Me llamó y fue a una prueba de vestuario”, " target="_blank">reveló Kirkman en una entrevista. “No creo que esto sea un spoiler, ni nada que pueda meter a nadie en problemas. No lo sé, tal vez, ya veremos. No me importa, no trabajo para Marvel (...) Me llamó y me dijo: ‘Acabo de regresar de una prueba de vestuario para Sentry. Supongo que solo hago superhéroes que visten de amarillo y azul’”.

Aún no se ha revelado el motivo oficial por el que Steven Yeun abandonó el proyecto, pero The Hollywood Reporter señala que se debe al retraso de la fecha de inicio de la producción.

Steven Yeun, que interpretó a Glenn Rhee en "The Walking Dead", se reunió con el director de "Thunderbolts" (Foto: AMC)

LO QUE DIJO STEVEN YEUN SOBRE SU PERSONAJE EN “THUNDERBOLTS”

En marzo de 2023, Steven Yeun le contó a Empire algunos detalles sobre su acercamiento al proyecto y a los responsables. “No sé si estaba explícitamente en mi lista de deseos”, indicó. “Se trataba más bien de la historia, de volver a trabajar con Jake Schreier, quién dirigió ‘Beef’ y cuáles eran sus intenciones”.

En ese momento, el actor no reveló de qué personaje se trataba. “Las intenciones del personaje particular que querían que interpretara eran muy claras y eso es lo que me atrajo de la película”, explicó.

¿Quién reemplazará a Steven Yeun como Sentry? ¿Marvel optará por eliminar al personaje de la película “Thunderbolts”? La producción debería empezar en algún momento del 2024, así que tienen que realizar los cambios necesarios lo antes posible.