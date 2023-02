En marzo del 2022 llegó a los cines “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once). La película ha sido dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert y es considerada una mezcla de comedia, drama y ciencia ficción.

La cinta es protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, y cuenta la historia de una mujer chinoestadounidense que ha descubierto que tiene el poder de trasladarse a diferentes universos.

El largometraje ha causado tanta sensación que ha ganado en los Globo de Oro 2023 (Golden Globe Awards) en las categorías a “Mejor Actriz en una Película Comedia o Musical” y “Mejor Actor de Reparto en una Película”. También ha conseguido nominaciones en los Premios óscar 2023.

A continuación, te contamos la plataforma de streaming que tiene la película en su catálogo para que puedas ver la cinta en casa todas las veces que quieras.





¿En qué plataforma de streaming se encuentra disponible “Todo en todas partes al mismo tiempo”?

Actualmente, el largometraje se encuentra disponible en streaming: puedes alquilar la película por 10.90 soles en Claro video y por 14.90 soles en Apple Tv. También está la opción de compra por Apple Tv para que puedas ver la cinta en cualquier momento y sin importar el streaming en el que se encuentra por 57.90 soles.

También estará en Prime Video desde el 24 de febrero del 2023, la plataforma de streaming tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizarla en un Smart TV, Play Station 4, tu Tablet, laptop o smartphone.





¿De qué trata “Todo en todas partes al mismo tiempo”?

La cinta cuenta la historia de mujer llamada Evelyn Wang que tiene una lavandería y ha sido auditada por el IRS para mantener su negocio, Mientras todo eso ocurre, ella descubre que tiene el poder de existir en universos paralelos y ahora debe ayudar a prevenir la destrucción de cada uno de ellos.





Reparto de “Todo en todas partes al mismo tiempo”





Michelle Yeoh (Evelyn Wang)

Ke Huy Quan (Waymond Wang)

Stephanie Hsu ( Joy Wang / Jobu Tupaki)

James Hong (Gong Gong)

Jamie Lee Curtis (Deirdre Beaubeirdra)

Tallie Medel (Becky)

Jenny Slate (Big Nose)

Harry Shum Jr. (Chad)

Biff Wiff (Rick)

Audrey Wasilewski (Oficial Alpha RV)

Daniel Scheinert como Gerente de Distrito

Andy Le (Alpha Jumper)

Brian Le (Alpha Jumper)





Tráiler de “Todo en todas partes al mismo tiempo”









¿Cuánto cuesta Apple Tv?

Para Perú, el servicio de streaming tiene un costo de S/ 24.90 mensuales. La plataforma ofrece una semana de prueba para que de esa forma puedas conocer las series y películas que hay en su catálogo y decidir si deseas contratar el servicio por un mes o más tiempo.