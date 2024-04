A lo largo de su carrera, Tom Cruise a interpretado a personajes correctos y heroicos en cintas como “Top Gun” o “Vanilla Sky”, una imagen que podría ser puesta a prueba con los comentarios de Emily Blunt, su compañera en “Al filo del mañana”, quien reveló que fue insultada para que dejara de llorar en las grabaciones de la película y que esto funcionó.

El protagonista de “Misión Imposible” y “Jerry Maguire” es una de las figuras más populars y respetadas de Hollywood, no solo por su profesionalismo al realizar sus propias tomas de acción, sino también por sus colegas, como el legendario Clint Eastwood, quien reveló que considera que su nombre no será olvidado en más de un siglo.

En "Al filo del mañana", los personajes de Tom Cruise y Emily Blunt deben frenar una invasión alienígena (Foto: Warner Bros. Pictures)

EL PROBLEMA DE EMILY BLUNT EN “AL FILO DEL MAÑANA” QUE LA HIZO LLORAR

En 2014, Warner Bros. Pictures estrenó “Edge of Tomorrow” (“Al filo del mañana” para Latinoamérica y España), una cinta ubicada en un universo apocalíptico en el que la humanidad se enfrenta a su propia extinción en las garras de alienígenas y en el que el soldado William “Bill” Cage (Cruise) deberá encontrar la clave para la salvación.

Cage no estará solo, pues a su lado estarán la sargento Rita Vrataski (Blunt) y el general Brigham (Brendan Gleeson), completando una atrapante historia que duplicó la inversión y recibió críticas positivas.

Como parte de los vestuarios, la producción decidió solicitar a los actores que utilicen trajes de metal, evitando apelar al CGI, técnica que es muy criticada debido a los rastros que deja en el corte final. Aunque era una decisión acertada, esto incomodó a algunos miembros del reparto debido al gran peso del vestuario.

“Teníamos que llevar estos trajes enormes, lo que hubiese sido genial si los hubiésemos tenido de CGI, pero queríamos hacerlo de forma táctil”, indicó Emily Blunt.

La incomodidad de desplazarse con las piezas de utilería desesperó a la actriz a tal punto que no pudo contener las lágrimas, un estado del que no podía salir.

“Cuando escuchas la palabra ‘táctil’, piensas que se refiere a algo agradable y acogedor. No había nada acogedor en estos trajes. Pesaban 38 kilos. Pesaban muchísimo. La primera vez que me lo puse empecé a llorar y no sabía qué hacer”, confesó.

Tom Cruise y Emily Blunt vivieron un tenso y peculiar momento en las grabaciones de "Al filo del mañana" (Foto: Warner Bros. Pictures)

TOM CRUISE Y LA HISTORIA DE LA VEZ QUE INSULTÓ A EMILY BLUNT

La desesperación de Emily Blunt era tal que estuvo a punto de cancelar su participación en la cinta. No saber cómo moverse con el vestuario y cuál será su destino en la producción sumergían a la actriz en un complicado estado emocional.

“Le dije: ‘Tom, no estoy segura de cómo voy a hacer este rodaje’. Y empecé a llorar. ‘Me siento un poco asustada por el rodaje”, indicó.

Aunque lo más probable es que intentase reconfortarla, el actor la miró fijamente y con una sonrisa soltó un curioso insulto que, lejos de ofenderla, le terminó dando calma.

“Se me quedó mirando durante mucho tiempo, sin saber qué hacer, y me dice: ‘Venga, no me seas mierdas, ¿vale?”, explicó.

Luego del extraño momento, Blunt admitió que tuvo más sencillo el trabajar con Tom en la película y terminaron de grabar la cinta que obtuvo más de 370 millones de dólares en taquilla.