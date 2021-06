Tras una exitosa primera temporada, Too Hot to Handle 2 se estrenará el próximo 23 de junio en Netflix y contará con 10 nuevos integrantes que se pondrán a prueba para ver si pueden crear relaciones personales sin llegar a lo físico. Si resisten las tentaciones, son recompensados, pero si ceden a la tentación, ven reducidas las ganancias de un precio grupal que asciende a 100.000 dólares.

Hace unos días Netflix reveló el primer tráiler de la segunda temporada del reality y en el video de dos minutos trece segundos se logra ver que habrá mucha complicidad entre los nuevos participantes, pero algunos no podrán cumplir con las reglas del juego y caerán en la tentación.

Too Hot to Handle 2 se ha grabado en una villa de playa de 8,000 pies cuadrados ubicada en la Islas Turcas y Caicos pertenecientes al Reino Unido.

¿CÓMO SERÁ LA TEMPORADA 2 DE TOO HOT TO HANDLE?

Mientras que la temporada 1 se filmó en México, la temporada 2 y la tercera se filmarán en una nueva ubicación: las Islas Turcas y Caicos. En una entrevista con la revista People, la productora Louise Peet comentó que habrán algunos cambios en el programa y tendrá que ver con el tema de los precios por caer en tentación.

“Sabíamos que las infracciones tenían que ser justas y uniformes en todos los ámbitos”, dijo. “Entonces, un beso siempre costaba $ 3,000, pero tal vez en otra [temporada], si ocurre otro, entonces podría ser otra cantidad. No hay reglas establecidas. No es una lista de precios, la inflación podría afectarla. Simplemente no lo sabemos ! "

Ahora podemos decir que en esta nueva entrega, habrá una variación en los precios por cada regla rota y sin duda, afectará mucho el pozo central del juego, ya que en el tráiler se puede ver que muchos de los participantes vivirán una intensa relación dentro de la casa.

TRAILER DE TOO HOT TO HANDLE 2

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE TOO HOT TO HANDLE?

En un video de anuncio, Netflix reveló que los 10 episodios de la temporada 2 de Too Hot To Handle llegarán en dos lotes el próximo mes:

Episodios 1-4: 23 de junio

Episodios 5-10: 30 de junio