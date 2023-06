“Transformers: Rise of the Beasts” (“Transformers: El despertar de las bestias” en español), la séptima entrega de la serie de películas de acción real de la franquicia, fue dirigida por Steven Caple Jr. a partir de un guión de Joby Harold , Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber y Jon Hoeber.

La secuela independiente de “Bumblebee” (2018) y precuela de “Transformers” (2007) tiene como protagonistas a Anthony Ramos y Dominique Fishback, y cuenta con las voces de Peter Cullen, John DiMaggio, David Sobolov, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, Michaela Jaé Rodriguez, Pete Davidson, Colman Domingo, Cristo Fernández y Tongayi Chirisa.

“Transformers: Rise of the Beasts” se estrenará en los Estados Unidos el 9 de junio de 2023, pero llegará a algunos países de América Latina un día antes, es decir, el jueves 8 de junio. Por lo tanto, los fanáticos quieren saber si la nueva película tiene al menos una escena post-créditos.

Anthony Ramos y Dominique Fishback son los protagonistas de "Transformers: El despertar de las bestias" (Foto: Paramount Pictures)

“TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. La película que se ambienta en los años 90 y además de los Autobots, presenta a una facción completamente nueva de Transformers, los Maximals, para unirse a ellos como aliados en la batalla existente por la tierra no cuenta con alguna escena post-créditos.

Aunque las escenas adicionales son algo característico de las cintas de Marvel y más comunes en largometrajes de superhéroes, se han convertido en un recurso utilizado por varios directores para dejar pistas sobre el futuro de su proyecto o simplemente incluir momentos divertidos para los fans.

Sin embargo, ese no es el caso de “Transformers: Rise of the Beasts”, que se grabó desde el 7 de junio hasta el 20 de octubre de 2021, en Los Ángeles, Perú (Machu Picchu, Cusco, Tarapoto, San Martín), Montreal y Brooklyn.

Por lo tanto, los espectadores pueden abandonar las salas de cines tras la última escena sin temor a perderse algún detalle importante.

Escena de la película “Transformers: Rise of the Beasts” filmada en Cusco y San Martín. (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Transformers: Rise of the Beasts”, “en 1994, un par de arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto a través de una aventura por todo el mundo que se relaciona con tres facciones de Transformers: los Maximals, los Predacons y los Terrorcons mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en una guerra para proteger la Tierra ante la llegada de Unicron”.