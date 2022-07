ALERTA DE SPOILER. “Better Call Saul” se acerca a su gran final. En el noveno capítulo de la sexta y última temporada de la serie de Netflix no solo fuimos testigos de la dolorosa partida de Kim Wexler de la vida de Jimmy McGill, sino que también descubrimos que la serie dio un salto en el tiempo que la acerca cada vez más a los sucesos de “Breaking Bad”.

En ese sentido, el final del episodio titulado “Fun and Games”, transmitido el pasado 18 de julio por AMC+ en Estados Unidos, nos dejó muchas preguntas sobre lo que estaba pasando: ¿Cuándo se desarrollan estos hechos? ¿Aparecerán Walter White y Jesse Pinkman en la próxima entrega de la ficción? ¿Qué pasará con “Gene”, la identidad falsa de Jimmy tras dejar de ser Saul Goodman?

A continuación, trataremos de responder estas interrogantes. Descubre, así, la explicación del salto de tiempo de la temporada 6 de “Better Call Saul” y qué tan cerca está de “Breaking Bad”.

¿CUÁNDO OCURRIERON LOS SUCESOS DE “BETTER CALL SAUL” ANTES DEL SALTO EN EL TIEMPO?

El capítulo final de la primera mitad de la sexta temporada de “Better Call Saul” nos da una fecha bastante cercana a lo que sucedió antes del salto en el tiempo. De esta manera, “Plan and Execution” (S06E07) nos mostraba a Gustavo Fring haciendo una generosa donación con un cheque en el que se veía el día exacto del evento: 24 de junio de 2004.

Considerando que los sucesos que involucraban a Lalo Salamanca llegando al hogar de Kim y Jimmy ocurrió al poco tiempo de esa escena... Se presume que la mudanza de Kim sucedió, tras el funeral de Howard, aproximadamente el 1 de julio del 2004.

Kim Wexler durante su partida en "Better Call Saul" (Foto: AMC)

¿CUÁNTO TIEMPO PASÓ DESPUÉS DEL SALTO EN EL TIEMPO DE “BETTER CALL SAUL”?

Tras la despedida de Kim, la serie hace un salto temporal en donde nos muestran al Saul Goodman que conocimos en “Breaking Bad”, luego de pasar la noche con una mujer desconocida y empezar su día como un abogado son dudosos métodos. ¿En qué fecha nos encontramos?

Pues, la primera pista que nos acerca al día exacto es la placa del vehículo de Saul, “LWYRUP”, que tiene una etiqueta de registro que vence en noviembre de 2005. Esto nos hace asumir que el salto pudo realizarse hasta finales de 2004 o mediados de 2005. Es decir, hasta 1 año después de la muerte de Howard Hamlin.

La placa del vehículo de Saul Goodman tras el salto en el tiempo de "Better Call Saul" (Foto: AMC)

No obstante, al ver que el cartel para personas discapacitadas que cuelga en su carro vence el 20 de noviembre de 2008, esto podría indicarnos que lo que está viviendo el abogado ocurre en algún momento del año 2008, cerca de la primera aparición de Saul en “Breaking Bad”. Claro, considerando que Goodman no actualizó la etiqueta de registro de su vehículo y no fue arrestado por ello.

Finalmente, la tercera opción está relacionada a la autorización del estado de Nuevo México, que emite estos carteles que vencen cuatro años después de su emisión. Teniendo esto en cuenta, la teoría de que Saul se encuentra entre el 2004 y el 2005 es la que tiene más fuerza hasta el momento.

El cartel para personas discapacitadas que cuelga en el carro de Saul vence el 20 de noviembre de 2008 (Foto: AMC)

¿QUÉ TAN CERCA ESTÁ “BETTER CALL SAUL” DE “BREAKING BAD”?

La primera aparición de Saul Goodman en “Breaking Bad” se realizó en el octavo episodio de la serie, también titulado “Better Call Saul”. Este fue estrenado en AMC el 26 de abril de 2009, pero se presume que la presentación del personaje se realizó a finales del 2008 en la línea de tiempo de la ficción.

Recordemos que Bryan Cranston y Aaron Paul repetirán sus papeles como Walt y Jesse en esta precuela. Entonces, existe la posibilidad de que se “crucen” con su futuro abogado en el 2005. O, por el contrario, la serie podría dar un salto temporal más y llegar hasta 2008, donde, finalmente, conocimos a Goodman por primera vez.

Aaron Paul y Bryan Cranston regresaran como Jesse Pinkman y Walter White en la sexta y última temporada de "Better Call Saul". (Foto: AMC)

¿QUÉ PASÓ CON GENE?

Finalmente, la serie también debe responder qué pasó con Gene. No hemos sabido nada de la identidad falsa de Jimmy tras desaparecer de “Breaking Bad”, por lo que veremos si se reúne con Kim años después.