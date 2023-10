“Trolls Band Together” (“Trolls 3: Se armó la banda” en Hispanoamérica y “Trolls 3: Todos juntos” en España) es la secuela de “Trolls World Tour” de 2020 y la tercera entrega de la franquicia. La película se estrenará el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos, el 27 de octubre en España y el 2 de noviembre en América Latina.

La cinta basada en los muñecos Troll de Thomas Dam fue dirigida por Walt Dohrn y Tim Heitz, escrita por Elizabeth Tippe, Jonathan Aibel y Glenn Berger, y sigue a Poppy y Ramón, que ya son oficialmente una pareja, se embarcan en una aventura para rescatar a los hermanos de Ramón y salvar la música pop.

Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Icona Pop, Anderson Paak, Ron Funches, Kenan Thompson y Kunal Nayyar regresan como parte del elenco principal de voces de “Trolls 3: Band Together”. A ellos se unen Eric André, Kid Cudi, Daveed Diggs, Troye Sivan, Camila Cabello, Amy Schumer, Andrew Rannells, RuPaul Charles y Zosia Mamet.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TROLLS 3: BAND TOGETHER”?

1. Anna Kendrick como Queen Poppy

Anna Kendrick, que saltó a la fama por su interpretación de Natalie Keener en “Up in the Air”, papel que le valió una nominación a los premios Óscar, SAG, Globo de Oro y BAFTA a la mejor actriz de reparto, da voz a Queen Poppy, la hija de King Peppy y una troll súper optimista y responsable.

Anna Kendrick retoma su rol como la voz de Poppy en En "Trolls 3: Band Together" (Foto: Universal Pictures)

2. Justin Timberlake como Branch

Justin Timberlake, que también se desempeña como productor musical ejecutivo de la franquicia, vuelve a prestar su voz a Branch, un troll paranoico extremadamente cauteloso y que no canta, baila ni abraza. Durante una adquisición de Apple Music, el actor dijo que espera que hagan “siete películas de Trolls porque, literalmente, es el regalo que sigue dando”.

Justin Timberlake como la voz de Branch y Anna Kendrick como la voz de Poppy en "Trolls 3: Band Together" (Foto: Universal Pictures)

3. Zooey Deschanel como Bridget

Zooey Deschanel, recordada por proyectos como “Elf”, “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, “Failure to Launch”, “Bridge to Terabithia”, “The Happening”, “Yes Man”, “Days of Summer” y “New Girl”, da voz a Bridget, también conocida como Lady Glittersparkles.

Zooey Deschanel le da voz a Bridget en la película animada "Trolls Band Together" (Foto: Universal Pictures)

4. Eric Andre como John Dory

Eric Andre, conocido por ser el creador, presentador y coescritor de la serie “The Eric Andre Show” y por interpretar a Mike en la serie “Man Seeking Woman”, asume el rol de John Dory en “Trolls 3: Band Together”.

Eric Andre le da voz a John Dory en la película animada "Trolls Band Together" (Foto: Universal Pictures)

5. Camila Cabello como Viva

Camila Cabello, reconocida cantautora y actriz cubanomexicana nacionalizada estadounidense, se une al elenco de la tercera película de “Trolls” como la voz de Viva, un nuevo personaje con detalles aún no revelados.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de voces de “Trolls Band Together”: