Dirigida por Kim Jin-won, “Tu tiempo llama” (“Neoui Sigan Sog-euro” en su idioma original y “A Time Called You” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que se basa en la ficción taiwanesa “Someday Or One Day” de Huang Tien-jen, que se emitió por el canal CTV entre 2019 y 2020.

El drama romántico de fantasía que se centra en el romance de fantasía que surge con un viaje en el tiempo entre los tres protagonistas: Joon-hee, Yeon-joon e In-gyu, se estrenará el 8 de septiembre de 2023 en la popular plataforma de streaming.

Ahn Hyo-seop, Jeon Yeo-been, Kang Hoon y Lee Min-goo encabezan el elenco de “Tu tiempo llama”, escrito por Choi Hyo-bi. Pero, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TU TIEMPO LLAMA”?

1. Ahn Hyo-seop como Gu Yeon-jun/Nam Si-heon

Ahn Hyo-seop, actor y cantante surcoreano-canadiense que participó en las series “My Father Is Strange”, “Top Management”, “Abyss”, “Lovers of the Red Sky” y “Propuesta laboral”, asume el rol de Gu Yeon-jun, el novio fallecido de Jun-hee, y el de Nam Si-heon, un chico de 1998 que se parece a él.

Jeon Yeo-been como Han Jun-hee en la serie coreana "Tu tiempo llama" (Foto: Netflix)

2. Jeon Yeo-been como Han Jun-hee/Kwon Min-ju

Jeon Yeo-been, que participó en “Save Me”, “Be Melodramatic”, “Vincenzo”, “Anomalías”, “The Age of Shadows”, “After My Death”, “Illang: The Wolf Brigade”, “Secret Zoo” y “Noche en el paraíso”, da vida a Han Jun-hee, la novia de Yeon-jun que aún no ha superado su muerte, y a Kwon Min-ju, la chica en cuyo cuerpo termina después de viajar en el tiempo a 1998.

Jeon Yeo-been como Han Jun-hee/Kwon Min-ju en la serie surcoreana "Tu tiempo llama" (Foto: Netflix)

3. Kang Hoon como Jung In-gyu

Kang Hoon, que apareció en series como “Let Me Introduce Her”, “Moment of Eighteen”, “When the Devil Calls Your Name”, “Goo Hae-ryung, la historiadora novata”, “Welcome”, “You Are My Spring”, “The Red Sleeve Cuff”, “Veinticinco, veintiuno”, “Las hermanas” y “La pensión romántica secreta”, interpreta a Jung In-gyu, el mejor amigo de Si-heon que está enamorado de Min-ju.