“Un amor predestinado” (“Destined With You” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix dirigida por Nam Ki-hoon a partir de un guion de Noh Ji-seol y que narra la historia de un abogado que es víctima de siglos de maldición y que se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad, lo que despierta un inesperado romance.

Los episodios del romance de fantasía, producido por Pico Chang-joo y Kim Seo‑kwon, se emitirán en el canal JTBC desde el 23 de agosto hasta el 12 de octubre de 2023 y también estarán disponibles en la popular plataforma de streaming.

Rowoon, Jo Bo-ah, Ha Joon, Yura, Song Young-kyu, Lee Pil-mo, Lee Bong-ryun, Hyeon Bong-sik, Mi Ram, Park Kyung-hye, Lee Tae-ri, Kim Hye-ok, Park Jung-eon y Jung Se-rom son parte del elenco de “Un amor predestinado”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “UN AMOR PREDESTINADO”?

1. Rowoon como Jang Shin-yu

Rowoon, el cantante, modelo y actor surcoreano que perteneciente al grupo de K-pop “SF9″ y que participó en series como “School 2017″, “About Time”, “Where Stars Land”, “Extraordinary You”, “Find Me in Your Memory”, “She Would Never Know” y “The King’s Affection”, interpreta a Jang Shin-yu, un abogado que es víctima de una maldición.

Kim Ro Woon como Jang Shin-yu en la serie coreana "Un amor predestinado" (Foto: Netflix)

2. Jo Bo-ah como Lee Hong-jo

Jo Bo-ah, que apareció en “Shut Up Flower Boy Band”, “Horse Doctor”, “The Idle Mermaid”, “Monster”, “My Strange Hero”, “Tale of the Nine Tailed”, “Military Prosecutor Doberman” y “Tale of the Nine Tailed 1938″, da vida a Lee Hong-jo, una funcionaria de noveno nivel del Departamento de Vegetación en el Ayuntamiento de Onju.

Jo Bo-ah como Lee Hong-jo y Kim Ro Woon como Jang Shin-yu en la serie coreana "Un amor predestinado" (Foto: Netflix)

3. Ha Joon como Kwon Jae-kyung

Ha Joon, que participó en “Six Flying Dragons”, “Radio Romance”, “Black Dog: Being A Teacher”, “Missing: The Other Side”, “High Class”, “Crazy Love” y “Bad Prosecutor”, asume el rol de Kwon Jae-kyung, asistente en el ayuntamiento de Onju e interés amoroso de enamorado.

Ha Joon como Kwon Jae-kyung en la serie surcoreana "Un amor predestinado" (Foto: Netflix)

4. Yura como Yoon Na-yeon

Yura, cantante y actriz surcoreana que es parte del grupo “Girl’s Day” y que protagonizó las series “Radio Romance”, “Now, We Are Breaking Up” y “Forecasting Love and Weather”, da vida a Yoon Na-yeon en “Un amor predestinado”. Se trata de la novia de Shin-yu.

Yura como Yoon Na-yeon en la serie surcoreana "Un amor predestinado" (Foto: Netflix)

5. Lee Bong-ryun como Ma Eun-yeong

Lee Bong-ryun, que participó en películas como “Late Blossom”, “Masquerade”, “Confession of Murder”, “A Matter of Interpretation”, “Dark Figure of Crime”, “A Taxi Driver” y “The Golden Holiday”, interpreta a Ma Eun-yeong, el gerente del Departamento de Medio Ambiente y Vegetación del Ayuntamiento de Onju.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Un amor predestinado”: