“¡Patos!” (también conocida como “Migration” y “Migración: Un viaje patas arriba”) es la película con la que Illumination Entertainment busca conquistar nuevamente la taquilla, tras el éxito de “The Super Mario Bros. Movie”. Así, la cinta se presenta como una interesante alternativa para disfrutar en familia y en pantalla grande. ¿Quieres saber de qué trata y cómo ver el largometraje? Presta atención a esta nota

Vale precisar que la producción está dirigida por Guy-Laurent Homsy y Benjamin Renner, quienes convocaron a un grupo de estrellas en el elenco de voz original. Este incluye a Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Kumail Nanjiani y hasta Jimmy Donaldson (el famoso youtuber MrBeast).

Además, debes considerar que la banda sonora de la película animada está a cargo de John Powell, destacado compositor de clásicos como “Antz” (1998), “Shrek” (2001), “Ice Age 2: The Meltdown” (2006) y “How to Train Your Dragon” (2010).

SINOPSIS DE LA PELÍCULA “¡PATOS!”

“Migration” narra la historia de los Mallard, una familia de patos reales que está pasando por una pequeña crisis. Resulta que, mientras el papá Mack se alegra de estar a salvo nadando alrededor de su estanque de Nueva Inglaterra, la mamá Pam quiere cambiar las cosas y mostrarle el mundo entero a sus dos hijos: el adolescente Dax y la pequeña patita Gwen.

Entonces, luego de que una familia de patos migratorios llega a su estanque con emocionantes historias de lugares lejanos, Pam convence a Mack para emprender un viaje familiar, pasando por la ciudad de Nueva York, hacia la tropical Jamaica.

De esta forma, los Mallard se dirigen al sur para el invierno... pero sus planes se ven rápidamente frustrados. No obstante, según la sinopsis, “la experiencia los inspirará a ampliar sus horizontes, abrirse a nuevos amigos y lograr más de lo que jamás creyeron posible, al mismo tiempo de que aprenderán más acerca de los demás, y de ellos mismos, de lo que nunca imaginaron”.

MIRA EL TRÁLER DE LA PELÍCULA “¡PATOS!”

FECHA DE ESTRENO DE “¡PATOS!”

De acuerdo con IMDb, el estreno de “Migration” está programado según el siguiente cronograma:

México: jueves 14 de diciembre del 2023

jueves 14 de diciembre del 2023 Estados Unidos y España: viernes 22 de diciembre del 2023

viernes 22 de diciembre del 2023 Perú: 28 de diciembre del 2023

28 de diciembre del 2023 Chile: miércoles 3 de enero del 2024

miércoles 3 de enero del 2024 Argentina y Brasil: jueves 4 de enero del 2024

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “¡PATOS!”?

Para ver la película animada, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia. Se espera también que la producción llegue al streaming, semanas después de su distribución en salas. Por ello, te recomendamos prestar atención a los anuncios de Illumination Entertainment.

LISTA DE ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “¡PATOS!”

A continuación, revisa la lista de actores de voz en inglés y los personajes que interpretan en “Migration”: