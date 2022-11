La película “Una navideña historia de Navidad” (”A Christmas Story Christmas”) llega muy pronto al catálogo de HBO Max. Lo curioso es que es una secuela que sale a la luz a casi 40 años del estreno de su primera cinta.

El referido largometraje es “Una historia de Navidad” (”A Christmas Story”), producción dirigida por Bob Clark y lanzada en el año 1983. Esta comedia estaba ambientada en los años 40 y narraba la historia de un niño que quería como regalo de navidad un rifle de aire comprimido.

Ahora, su segunda parte reúne a algunos actores de la precuela, como Peter Billingsley (Ralph), Ian Petrella (Randy Parker), Scott Schwartz (Flick) y Zack Ward (Scut Farkus).

¿Quieres saber cuál es la trama de esta nueva producción? A continuación, conoce de qué trata y cómo ver la película “Una historia de Navidad 2″ en HBO Max.

Peter Billingsley interpretó a Ralph en la película "Una historia de Navidad" de 1983 (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer )

¿DE QUÉ TRATA “UNA NAVIDEÑA HISTORIA DE NAVIDAD”?

La película se desarrolla 30 años después de los sucesos presentados en “A Christmas Story”. Es decir, en la década de los años 70. La historia sigue a Ralphie, quien regresa a su pueblo natal (Hammond, Indiana) en compañía de su esposa y sus hijos.

Nuestro protagonista pasará tiempo con su madre, quien ahora es viuda tras el fallecimiento del Viejo. Ella será la que convenza a Ralph de darle una Navidad Mágica a su familia, como la que tuvo en su infancia.

Así, el hombre se dará cuenta de que la tarea es mucho más difícil de lo que parecía cuando era tan solo un niño, mientras se reencuentra con antiguos amigos y se reconcilia con el deceso de su Viejo.

En los adelantos de la cinta, se puede observar que la casa de la calle Cleveland sigue tan acogedora como siempre, con los mismos muebles y objetos de la precuela. Sin dudas, detalles que llenarán de nostalgia a más de un espectador.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “UNA NAVIDEÑA HISTORIA DE NAVIDAD”

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “UNA HISTORIA DE NAVIDAD 2”?

“Una navideña historia de Navidad” se estrenará el jueves 17 de noviembre del 2022 en HBO Max a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Escena de la película "Una navideña historia de Navidad" (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER “UNA NAVIDEÑA HISTORIA DE NAVIDAD”?

“Una historia de Navidad 2″ estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio.

La película "Una navideña historia de Navidad" podrá verse a través de streaming (Foto: HBO Max)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA HISTORIA DE NAVIDAD 2″?

Peter Billingsley como Ralph “Ralphie” Parker

Julie Hagerty como la señora Parker, la madre de Ralph

Ian Petrella como Randy Parker, el hermano de Ralph

Scott Schwartz como Flick, uno de los amigos de la infancia de Ralph

R. D. Robb como Schwartz, uno de los amigos de la infancia de Ralph

Zack Ward como Scut Farkus, como uno de los buscapleitos que conoció Ralph en su infancia

Erinn Hayes como Sandy Parker, la esposa de Ralph

River Drosche como Mark Parker, el hijo de Ralph

Julianna Layne como Julie Parker, la hija de Ralph