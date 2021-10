Sony no solo apuesta por los videojuegos en sus consolas PlayStation; hace unos meses atrás, anunció que prestaría las franquicias más populares de videojuegos para adaptaciones a series y películas.

The Last of Us, por un lado, ya se encuentra en rodaje en Canadá, mientras que Uncharted ha terminado la grabación y ha dado inicio a la post-producción. La cinta de las aventuras de Nathan Drake se estrenará el 18 de febrero en los cines.

El papel protagónico es interpretado por Tom Holland y la cinta también cuenta con actores destacados como Mark Wahlberg y Antonio Banderas. Según lo que se ve en el primer avance, se trata de una época muy temprana de las aventuras de Nathan Drake.

El aventurero parece que recién conoce a Victor Sullivan, uno de sus más fieles amigos que siempre está dispuesto a darle una mano a Drake. Por supuesto, nunca se queda con las manos vacías.

“Basado en una de las series de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos, Uncharted presenta al público al joven y astuto Nathan Drake (Tom Holland) y muestra su primera aventura en la búsqueda del tesoro con el bromista socio Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). En una epopeya de acción y aventuras que se extiende por todo el mundo, los dos van en busca de “el mayor tesoro jamás encontrado” y, al mismo tiempo, siguen las pistas que pueden llevar al hermano perdido de Nathan”, detalla Sony sobre la cinta.

Tráiler de Uncharted

