Sony no solo trabaja con varias empresas desarrolladoras para lanzar juegos exclusivos para la consola PlayStation 5, sino que también ha dado inicio a la producción de proyectos cinematográficos. “The Last of Us”, por ejemplo, ya se está rodando en Canadá; mientras que “Uncharted” prepara su estreno para el 18 de febrero.

Tom Holland interpretará a una versión joven de Nathan Drake, el aventurero que ha aparecido en una trilogía de juegos en las consolas de PlayStation. Mark Wahlberg tomará el papel de uno de los mejores amigos de Drake: Victor “Sully” Sullivan.

Antonio Banderas será Moncada, un cazarrecompensas y cazador de tesoros que irá detrás de los dos protagonistas. Sin duda, una de las adaptaciones cinematográficas más ambiciosas de parte de Sony Pictures Entertainment.

A falta de poco menos de un mes para que llegue la cinta a los cines, la productora compartió el tráiler final vía redes sociales. Tom Holland es quien se encarga de la presentación del nuevo material con la siguiente frase:

“Con Uncharted: Fuera del mapa hice escenas de acción más grandes de lo que había hecho. La escena donde nos caíamos del avión con las cajas creo que tardó cinco semanas en rodar. Casi todos los días, a veces estaba a 30 metros del altura colgando de una caja giratoria”.

En algunas de las escenas de acción no se utilizaron dobles de acción y Holland explicó que por momentos sentía este trabajo más complicado que el rodaje de “Spider-Man: No Way Home”, su proyecto anterior.

