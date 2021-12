Sony tiene entre manos varios proyectos cinematográficos de las franquicias más populares de PlayStation. The Last of Us, por ejemplo, contará con una serie en HBO, la cual ya se está grabando en Alberta, Canadá. Por otro lado, Uncharted, la película, ya ha terminado su rodaje.

Esta última cinta se estrenará el 18 de febrero en 2022 y ya se ha compartido el primer tráiler oficial. Allí se puede ver a la interpretación de Tom Holland como una versión joven de Nathan Drake y a Mark Wahlberg como Sulli (su compañero).

Por supuesto, la comunidad gamer ha cuestionado el proyecto, ya que podría ser sumamente simple al solo adaptar elementos que ya se han visto en los videojuegos. No obstante, Ruben Fleischer, el director, ha explicado que se alejarán de lo que hemos visto en las consolas.

“Parte del problema es que están tratando de recrear los juegos. Debido a que los jugadores tienen una experiencia tan visceral, no creo que puedas competir con eso. Quería asegurarme de que [Uncharted] funcionara primero como una película”, detalla Fleischer en sus últimas declaraciones.

“Intentamos inspirarnos en los juegos siempre que pudimos, pero también queríamos tener piezas originales que no fueran parte de los juegos. Nunca había visto nada como el final de nuestro tercer acto antes y creo que dejará boquiabierta a la gente”, añade.

Tráiler de Uncharted

