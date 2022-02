Sony no solo trabaja para que la consola PlayStation 5 cuente con varios juegos exclusivos, sino que también cuenta con proyectos cinematográficos como la serie de The Last of Us o la reciente película que se estrenó en cines Uncharted.

Esta última producción desplegó su campaña publicitaria días atrás para buscar mejorar los resultados tempranos del estreno. El YouTuber El Rubius, por ejemplo, recibió un reto de Tom Holland en donde debían encontrar un barco pirata.

Pues tras unos cuántos días en proyección, la web Rotten Tomatoes ya abrió las votaciones para toda la comunidad. Recordemos que desde los incidentes con Capitana Marvel, se tomó la decisión que la calificación del espectador se publicará unos días después del estreno.

Calificación de Uncharted

La critica especializada le dio un 40% de rendimiento, mientras que la comunidad le ha dado 90%, con más de 2400 review o comentarios en la web.

“Lo había estado esperando durante mucho tiempo, así que estaba anticipando que sucedería. Las películas de aventuras como esta ya no parecen ser tan populares. Fue refrescante verlo hecho de nuevo. No solo eso, sino que Uncharted es una serie de juegos muy divertida. fue un placer ver a Nathan y compañía en la gran pantalla. Tom Holland entregó una actuación cautivadora y encantadora”, comenta Reina.

Muchos otros usuarios destacan que se abordó con comedia esta adaptación cinematográfica, la cual fue bastante refrescante. En los videojuegos normalmente estamos en tiroteos o dando saltos para escapar de los perseguidores.

Sin duda es una apuesta importante de parte de Sony, quien todavía no anuncia el siguiente gran proyecto cinematográfico.

