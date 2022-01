Sony Pictures Entertainment tiene entre manos importantes proyectos cinematográficos. Se estima que el 2021 En 2022 se estrenará las serie live-action de The Last of Us, la cual se rodó en Canadá. Por otro lado, el 18 de febrero se estrenará Uncharted, la película.

Se trata de una adaptación de la historia de Nathan Drake en un formato de largometraje. Tom Holland, interpreta una versión joven del aventurero y se abordará el tema del primer contacto con Victor “Sully” Sullivan, quien en el futuro se convertirá en uno de sus mejores amigos.

Hoy, 6 de enero, la productora compartió un clip completo de la cinta en donde vemos a Drake a punto de desatar el caos en un avión de carga. No solo el cargamento sale disparado por los aires, sino que también Drake debe hacer piruetas para volver a salvo al avión.

En la escena también se logra ver a otros personajes atrapados por una presunta organización criminal. Posiblemente, se trate de aquellos que ayudan al protagonista de la cinta.

Tráiler de “Uncharted”

Sinopsis de “Uncharted”, la película

“El astuto ladrón Nathan Drake (Tom Holland) es reclutado por el experimentado cazador de tesoros Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) para recuperar una fortuna perdida por Ferdinand Magellan hace 500 años. Lo que comienza como un trabajo de atraco para el dúo se convierte en una carrera trotamundos y nudillos blancos para alcanzar el premio antes que el despiadado Moncada (Antonio Banderas), quien cree que él y su familia son los legítimos herederos. Si Nate y Sully pueden descifrar las pistas y resolver uno de los misterios más antiguos del mundo, pueden encontrar un tesoro de $ 5 mil millones y tal vez incluso al hermano perdido de Nate... pero solo si pueden aprender a trabajar juntos”.

