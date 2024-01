El suspenso es uno de los géneros favoritos de los usuarios de Netflix. Por ello, de manera constante, la plataforma estrena emocionantes thrillers en su catálogo. Sin embargo, hay algunas producciones que se lanzaron hace algunos años y que, sorpresivamente, son rescatadas del olvido por los suscriptores del gigante del streaming. Ese es el caso de la película que te presentamos hoy: “Unlocked”.

Titulada en español como “Unlocked: Código abierto”, esta cinta se estrenó en los cines en el 2017 y, tras una modesta recaudación de 4 millones de dólares en taquilla, parecía que no tendría oportunidad de gozar de gran popularidad. Sin embargo, tuvieron que pasar 7 años para triunfar vía online: según datos de FlixPatrol, ocupa el Top 10 de Netflix durante la primera semana de enero del 2024.

Por si fuera poco, el filme tiene una gran carga emocional para los seguidores del director Michael Apted. Resulta que, tras títulos como “The World Is Not Enough”, “Gorillas in the Mist” o “Nell”, esta fue la última película que grabó antes de morir.

Vale precisar que el largometraje está escrito por Peter O’Brien y cuenta con varias estrellas en su elenco. En ese sentido, a lo largo de 98 minutos de metraje, podemos ver a Toni Collette, John Malkovich, Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, entre otros intérpretes destacados.

SINOPSIS DE “UNLOCKED”

“Unlocked” se centra en la historia de Alice Racine (Rapace), una agente de la CIA que se ve obligada a vivir en Londres como trabajadora social. Esto, tras fracasar en su intento de detener al terrorista responsable de un atentado en París que se cobró decenas de vidas.

Inesperadamente, es llamada de nuevo a la acción por su mentor, Eric Lasch (Douglas), justo cuando la CIA descubre información sobre otro atentado inminente.

En estas circunstancias, Alice se entera de que le han tendido una trampa y, por lo tanto, la información clasificada que había descubierto está comprometida.

Entonces, huyendo por su vida, nuestra protagonista recurre al ex-soldado Jack (Orlando Bloom) para evitar un ataque biológico letal contra los ciudadanos de Londres. ¿Conseguirá mantenerlos a salvo?

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “UNLOCKED”

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “UNLOCKED”?

Si te encuentras en Latinoamérica, puedes ver “Unlocked” a través de Netflix. Recuerda que debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

En territorios como España, está disponible en Amazon Prime Video y Movistar Plus. Asimismo, tienes la posibilidad de comprarla y/o alquilarla vía iTunes o Google Play.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNLOCKED”

A continuación, conoce a las estrellas que forman parte del elenco de “Unlocked”: