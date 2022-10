“Vigilante” (“The Watcher” en su idioma original) se basa en hechos reales que se publicaron por primera vez en un artículo de The Cut del mismo nombre en 2018. La serie de Netflix narra la historia de la familia Brannock, que tras adquirir la casa de sus sueños en Nueva Jersey empiezan a recibir perturbadoras cartas que convierten su vida en una pesadilla.

Por supuesto, Nora (Naomi Watts) y Dean Brannock (Bobby Cannavale) acuden a la policía en busca de ayuda, pero no logran descubrir a la persona que está detrás de las cartas y se hace llamar The Watcher. Desesperada por recuperar su tranquilidad, la pareja contrata a una investigadora privada y aunque encuentra a algunos sospechosos no llega a la verdad.

Después de acusar a sus vecinos, al jefe de policía, a la agente de bienes raíces e incluso a ellos mismos como responsables del acoso, los Brannock deciden vender la casa de Boulevard 657. Sin embargo, tanto Dean como Nora se niegan a olvidarse de la propiedad y la visitan incluso después de venderla.

Nora Brannock (Naomi Watts) entrando a su nueva casa en la serie "Vigilante" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE WATCHER’' SEGÚN NAOMI WATTS?

En “Vigilante”, Karen, la agente de bienes raíces, es la siguiente en habitar la casa de Boulevard 657, pero no dura mucho allí, ya que recibe una aterradora carta y la visita de un intruso. Cuando los siguientes propietarios se mudan reciben una carta justo cuando Dean está admirando la casa.

El patriarca de los Brannock habla con el nuevo dueño, miente sobre su nombre y le desea suerte. Poco después aparece Nora y observa la casa desde su automóvil. ¿Estaba siguiendo a su esposo o vigilaba su antiguo hogar?

La serie de Netflix creada por Ryan Murphy sugiere que Dean y Nora podrían comenzar a enviar cartas a los nuevos propietarios de su antigua casa. En una entrevista con Entertainment Weekly, Naomi Watts analiza el oscuro y ambiguo final de “Vigilante”.

“Sienten que la casa va a resolver sus problemas y termina siendo el catalizador que causa muchos problemas nuevos que no anticiparon. Ahora, solo están tratando de descubrir quién es [realmente] el otro. Creo que sí, definitivamente hay matices allí del [Síndrome de Estocolmo]”, indicó.

Asimismo, agregó: “El ciclo continúa, y hemos ido demasiado lejos creyendo en este Sueño Americano con tanto derecho y el temor de no ser más relevantes si ese sueño no se realiza. Es un círculo vicioso”.

Aunque, tanto en la serie como en la vida real, aún se desconoce la identidad de The Watcher, la ficción de Netflix señala como principales sospechosos a los vecinos que se empeñan en que su suburbio permanezca impecable.

No obstante, también deja algunas pistas que sugieren que cualquiera de los anteriores propietarios que se vio obligado a abandonar la casa debido a las cartas podría hacer lo mismo con los nuevos dueños. ¿Dean y Nora han caído en esa dirección?