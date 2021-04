Wanda Maximoff es uno de los personajes más poderosos de Marvel. En las películas de MCU, los poderes telequinéticos de a Bruja Escarlata eran lo suficientemente fuertes como para asustar a Thanos, mientras que en los cómics, su capacidad para deformar la realidad ha afectado a todo el multiverso de Marvel. Pero, ¿cómo funcionan exactamente los poderes de Wanda? ¿Y cómo han evolucionado a lo largo de su historia de cómics?

MÁS INFORMACIÓN: Esta es la explicación de por qué la serie cambió a Pietro con Evan Peters

Scarlet Witch apareció por primera vez con su hermano Pietro (también conocido como Quicksilver) en “The X-Men # 4” de Stan Lee y Jack Kirby, como miembros de la Hermandad de los mutantes malvados de Magneto. Originalmente, se decía que los poderes de Wanda eran el resultado de sus genes mutantes y se denominaban “poderes hexadecimales”, aunque no estaba definido lo que estos podían hacer. Los lectores se enteraron que cada vez que la mujer apuntaba con el dedo a las personas, les sucedían extraños desastres.

El control de Wanda sobre sus poderes tampoco estaba bien establecido y, a menudo, parecía que no podía controlarlo con precisión. Esto facilitó a los escritores simplemente usar a Wanda como un dispositivo de trama “deus ex machina” al hacer que liberara un maleficio cuando su equipo estaba en apuros, lo que les permitió ganar en repetidas ocasiones. Eventualmente, Wanda y Pietro se reformarían y se unirían a los Vengadores en “Avengers # 16” (también de Lee y Kirby). Una vez más, sus poderes se usaron esporádicamente y tuvieron efectos impredecibles sobre los enemigos de los héroes.

El control de Wanda sobre sus poderes tampoco estaba bien establecido y, a menudo, parecía que no podía controlarlo con precisión. Esto facilitó a los escritores simplemente usar a Wanda como un dispositivo de trama “deus ex machina” (Foto: Disney Plus)

CÓMO FUNCIONAN SUS PODERES

La Bruja Escarlata obtuvo una definición más precisa de sus poderes en el Manual Oficial del Universo Marvel. Aquí, sus poderes se definieron como “manipulación de probabilidades”, lo que le permitió provocar que ocurrieran eventos poco probables cuando liberó su “poder hexadecimal mutante”. Wanda incluso podía provocar que sus compañeros de equipo “le dieran buena suerte”, alterando la probabilidad para que las probabilidades estuvieran a su favor.

Aunque el control sobre sus habilidades mutantes fue inicialmente mínimo, los escritores posteriores la hicieron estudiar la brujería con otros como Agatha Harkness e incluso Doctor Strange. Esto le otorgó a Wanda habilidades mágicas que usó para ganar control sobre sus poderes mutantes para hacer que ocurrieran eventos específicos, más notablemente cuando se casó con Vision y tuvo hijos gemelos usando sus poderes. Dado que las probabilidades de que una mujer humana tenga hijos con un ser artificial son astronómicas, esto indica que sus poderes eran mucho más poderosos de lo que nadie había pensado antes.

La propia historia de fondo de Wanda continuó siendo modificada a medida que diferentes equipos creativos contaban su historia. Originalmente, se suponía que Wanda y Pietro eran los hijos gemelos del superhéroe de la Segunda Guerra Mundial The Whizzer. Más tarde, esto fue reconfigurado y los gemelos se convirtieron en los hijos biológicos de Magneto y su esposa Magda. Mucho más tarde, el escritor Kurt Busiek estableció que cuando nació Wanda, el demonio Chthon alteró su mutación original, permitiéndole ejercer y controlar la “magia del caos”, una de las formas de magia más poderosas del Universo Marvel. También se revela que Wanda y Quicksilver no son en realidad mutantes, y que Magneto no es su verdadero padre.

La propia historia de fondo de Wanda continuó siendo modificada a medida que diferentes equipos creativos contaban su historia (Foto: Marvel Studios)

Diferentes representaciones de la magia de Wanda le han permitido deformar la realidad, a veces en una escala de nivel multiverso. Esto se vio de manera más dramática en “House of M”, donde Wanda alteró la realidad para crear un mundo donde los mutantes eran la especie dominante y gobernaban a los humanos. Más tarde, Wanda deshizo esta realidad durante “M Day”, donde la gran mayoría de mutantes en el Universo Marvel perdieron sus poderes. Una versión alternativa de ella fue aún más lejos en un universo paralelo al despojar a todos los seres superpoderosos, desde Doctor Strange hasta Spider-Man.

A pesar del vasto poder que es capaz de ejercer, el estado emocional inestable de Wanda y los problemas mentales a menudo la llevan a crear desastres. En más de una ocasión, la Bruja Escarlata ha vuelto sus poderes sobre sí misma, eliminando o suprimiendo sus habilidades mágicas. Sin embargo, esto inevitablemente resulta ser temporal y Wanda recupera sus poderes, a menudo en formas que la hacen más fuerte que nunca.

Con Wanda finalmente establecida como la Bruja Escarlata empuñando la “Magia del Caos” en " WandaVision”, finalmente ha dado el salto de una poderosa telequinética/telépata a una auténtica deformadora de la realidad. Se desconoce lo que esto significa para Wanda y el MCU desde este punto, pero ha sido responsable de muchos eventos de cambio de estado en el Universo Marvel Comics.