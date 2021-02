Los fans han obtenido al menos una gran revelación en el séptimo episodio de “WandaVision”, la última serie de Marvel Studios que se transmite en Disney Plus, y aunque de hecho fue un punto de inflexión clave que esperábamos desde que comenzó la serie, no fue exactamente lo que esperaban algunos seguidores que ya se habían dado una idea de esto.

Sin embargo, todavía quedan dos episodios, y podrían quedar más revelaciones enormes por venir así como más comerciales salvajes que los más detallistas analizarán por horas. Por ejemplo, el último comercial del episodio 7 de “WandaVision” era de un antidepresivo llamado Nexus.

Curiosamente, el término “Nexus” tiene vínculos con el establecimiento del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y los cómics de la compañía, por lo que no sería extraño que detrás de este comercial se oculte una verdad más grande que será revelada en los próximos episodios del programa.

¿Qué significa Nexus realmente y cuál sería su implicancia en “WandaVision”? Aquí te presentamos un pequeño repaso de la historia de este concepto y qué es lo que podría significar de ser algo más que una simple pastilla antidepresiva. Como es de esperar, podrían haber spoilers más adelante si esta información se confirma.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE NEXUS EN “WANDAVISION”?

¿Qué es realmente Nexus en "WandaVision"? (Foto: Disney Plus)

El comercial que se ve en el episodio 7 de “WandaVision” es muy diferente a otros mostrados por la serie. En lugar de referirse directamente a la propia Wanda Maximoff, se centró en un supuesto antidepresivo nuevo y maravilloso llamado “Nexus”. Esto estaba dirigido a mujeres que sentían que el mundo había continuado sin ellas y que deseaban desesperadamente que las dejaran solas.

Según el anuncio, Nexus es “un antidepresivo único que trabaja para anclarlo a su realidad, o la realidad de su elección”. Sin embargo, el comercial advierte que Nexus tiene algunos efectos secundarios bastante dramáticos; “sentir sus sentimientos, confrontar su verdad, apoderarse de su destino y posiblemente más depresión”.

En los cómics, el “Nexus of All Realities” es un área en los Everglades de Florida donde el tejido del espacio-tiempo está extremadamente raído, lo que permite a los hechiceros poderosos atravesar las dimensiones. El origen exacto del Nexo de todas las realidades no está claro, aunque en Fear #11 de 1972 parece sugerir que fue creado cuando una joven usó un antiguo hechizo de un libro de magia prohibido.

El Nexo de todas las realidades conecta el multiverso (Foto: Marvel)

Sin embargo, otros aspectos del Nexo a través del Multiverso parecen haberse formado de forma natural. El Nexo de todas las realidades en la Tierra está tradicionalmente custodiado por el Hombre-Cosa, aunque no está claro cómo fue designado para este papel. Además, el Nexus es más que una simple puerta; cumple un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio entre todas las realidades.

Como lo explicó el hechicero Dakimh en Fear #19, las diversas dimensiones se mantienen en un delicado estado de equilibrio, lo que evita que las realidades alternativas converjan y posiblemente se destruyan entre sí. Si este equilibrio se pierde de alguna manera, entonces la estructura misma de la realidad colapsará, con un millón de millones de universos colisionando.

Por lo tanto, el papel del Hombre-Cosa como guardián del Nexo de Todas las Realidades es esencial y, de hecho, hay guardianes similares designados para proteger cada uno de esos portales. Las películas de Thor introdujeron sutilmente el concepto del Multiverso en el MCU, con “Thor: The Dark World” confirmando que de hecho hay portales que permiten a las personas moverse de un mundo a otro.

El profesor Erik Selvig introdujo la idea de un Nexo de todas las realidades (Foto: Marvel Studios)

Loki estaba al tanto de algunas rutas secretas y prohibidas para escapar de Asgard, y es posible que hayan sido más potentes debido a la Convergencia cósmica que estaba teniendo lugar en ese momento. Más tarde, en una escena clave, se mostró al destacado astrofísico Erik Selvig dando una conferencia sobre la naturaleza del Multiverso, aunque la escena es recordada por el cameo de Stan Lee.

Algunas de las notas de Selvig en la pizarra se tomaron de la ciencia del mundo real y la mecánica cuántica, pero otras hicieron referencia a ideas directamente de los cómics. Selvig aparentemente había mencionado “la falla” y “la encrucijada”, un desgarro en el tejido de la realidad y una dimensión de The Incredible Hulk #300. Sin embargo, lo más importante es que la pizarra también contenía una referencia al Nexo.

“Thor: Ragnarok” amplió esta idea, con el planeta Sakaar sentado en el centro de una red de portales inestables que podrían usarse para atravesar el cosmos. También contenía un guiño al Nexo de todas las realidades; la Torre del Gran Maestro incluía un homenaje al Hombre-Cosa, sugiriendo que el guardián del Nexo había llegado a Sakaar y presumiblemente había sido asesinado por otro de los campeones.

Las pastillas Nexus podrían significar algo mayor en el mundo de Marvel Studios (Foto: Disney Plus)

Los cómics también han utilizado el término “nexo” para describir otro fenómeno místico. En 1992 ¿What if...? #35, un discurso del Observador introdujo el concepto de los llamados “seres nexos”, descritos como “entidades individuales raras con el poder de afectar las probabilidades y por lo tanto el futuro”. Solo ha habido un puñado de seres nexos a lo largo de la historia, aunque muchos poseen habilidades para viajar en el tiempo y, en consecuencia, han interactuado entre sí.

Merlín era uno, al igual que Kang el Conquistador. Pero según el Observador, Scarlet Witch es una de las más poderosas de todas, y sirve como piedra angular del Multiverso. La idea no se ha desarrollado consistentemente en los cómics, pero llamó la atención de Elizabeth Olsen en 2013. “Es como si fuera un ‘nexo’”, explicó en una entrevista. “Como si ella fuera el único ser humano de este universo que puede comunicarse con cosas paranormales y el pasado y el futuro y otros universos; ¡para mí eso es bastante increíble! ¡Como pensar en eso es increíble! Tocar cosas y saber dónde están estado, eso es una locura! "

Naturalmente, esto plantea la pregunta de a qué “nexo” se refiere el comercial de “WandaVision”: el Nexo de todas las realidades, o el hecho de que Wanda sea un Ser nexo. La estructura del anuncio ofrece una pista importante, porque posiciona a “Nexus” como un antidepresivo que puede ser tomado por alguien que está luchando, lo que sugiere que es algo externo a la propia Scarlet Witch.

¿Qué tanto sabe Wanda del supuesto Nexus? (Foto: Disney Plus)

Presumiblemente, Scarlet Witch aprendió de alguna manera que el Nexus of All Realities en el MCU está ubicado en Westview, y usó su poder para crear este falso mundo de comedia. Si este es el Nexus, entonces el arco continuo entre “WandaVision”, “Spider-Man 3″ y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se está volviendo claro. En los cómics, la interrupción en el Nexo de todas las realidades puede provocar la colisión de universos paralelos y alternos.

Tal caos multiversal se propagaría hacia afuera a través de toda la creación, lo que podría llevar a que múltiples neoyorquinos coexistan entre sí y tres iteraciones diferentes de Spider-Man interactuando. Sin duda, el Doctor Strange se verá obligado a tomar medidas extremas para arreglar las cosas, y así demostrar que es el nuevo Hechicero Supremo del MCU.