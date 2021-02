¿Wanda Maximoff realmente tiene el control de Westview, o es simplemente un peón en el juego de un villano más siniestro? ¿Está relacionado con el papel del Quicksilver de Evan Peters en la serie? “WandaVision” continúa sin revelar mucha información y cada nuevo episodio presenta tantas preguntas como respuestas.

Con cuatro capítulos más restantes en la temporada, las teorías sobre lo que está sucediendo y quién es el culpable de la desgracia de Westview siguen siendo fundamentales para la intriga y la diversión del programa. Si bien la principal responsable parece ser Wanda, una fuerza maligna podría estar detrás de todo.

El episodio 5 de “WandaVision” hace poco para limpiar el nombre de Wanda como principal antagonista de la serie, gracias a una confrontación con el director Hayward y los agentes de S.W.O.R.D. que es aterrador. Arrastrando los restos de un dron que intentó sacarla momentos antes, Wanda emerge de la misteriosa burbuja de Westview y pregunta simplemente: “¿Es tuyo?”.

A pesar de todas las armas que la apuntan, ella claramente se muestra en control de la situación al entrar en la mente de todos los soldados y dejar que apunten todos a Hayward. Pero hay algo más. Monica, Jimmy y Darcy creen que hay algo más detrás de esta agresión, algo muy extraño que podría estar relacionado con la aparición de Quicksilver dentro de Westview. ¿Sería este Mephisto? Hay una teoría que lo posiciona como el villano del programa.

QUICKSILVER SERÍA MEPHISTO SEGÚN TEORÍA EN “WANDAVISION”

El verdadero hermano de Wanda está muerto, y ella no puede traerlo de regreso (Foto: Marvel Studios)

Quicksilver hizo su debut en MCU junto a Wanda en “Avengers: Age of Ultron”, donde murió durante la Batalla de Sokovia. Aaron Taylor-Johnson interpretó a Quicksilver, pero al mismo tiempo, en el reino de Fox de los personajes de Marvel, Evan Peters interpretó al mismo personaje en las precuelas de X-Men. La primera aparición de Peters como Quicksilver fue en “X-Men: Days of Future Past”.

Después de la fusión de Disney y Fox, se ha especulado mucho sobre la unión de los X-Men al MCU, y aunque parece que “WandaVision” dio el primer paso en esa dirección, la aparición de Quicksilver de Peters podría no ser lo que muchos piensan, y en realidad podría ser el villano de la serie.

Incluso antes de que “WandaVision” se estrenara en Disney Plus, hubo mucha especulación sobre cómo Vision podría estar vivo y bien, viviendo una vida algo normal al lado de Wanda, y en general se asumió que Wanda de alguna manera resucitó a Vision, probablemente siendo una ilusión que creó para hacer frente a su muerte.

Vision está muerto, pero es resucitado por la mente de Wanda como una ilusión (Foto: Disney Plus)

Esto se insinuó en el episodio 5 de “WandaVision” cuando S.W.O.R.D. El director en funciones Tyler Hayward mostró a su equipo imágenes de las cámaras de seguridad que revelan a Wanda robando el cadáver de Vision en algún momento antes de los eventos de la serie. Sin embargo, minutos más tarde, el perro de su familia, Sparky, murió y los hijos de Wanda, Tommy y Billy, le pidieron que lo trajera de regreso.

Wanda les dijo que no podía, por lo que la muerte de Sparky fue necesaria para demostrar que Wanda no tiene el control total de Westview y lo que sucede allí, y si no pudo traer de vuelta a Sparky, entonces tampoco podría haber revivido a Vision como se creía. Tras la revelación de Wanda tomando el cuerpo de Vision y antes de que Sparky muriera, Tommy y Billy le preguntaron a Wanda si tenía un hermano.

Ella recordó una vez más a Pietro y esto planteó la pregunta de cómo podría traerlo de regreso si Pietro murió hace años y, por lo tanto, no tendría acceso a su cuerpo, y más tarde se aclaró que ella no tiene el poder de traer a la gente de entre los muertos. Esta es también la razón por la que Pietro de “WandaVision” es diferente, ya que este no es realmente el hermano gemelo de Wanda.

Wanda se sorprende porque trajo al Pietro de otro universo (Foto: Disney Plus)

A pesar de que ella realmente no lo trajo de vuelta, seguramente hay alguien más detrás de Westview y lo que está sucediendo allí. Todavía hay muchas preguntas esperando ser respondidas sobre la ciudad, Wanda y lo que la llevó a crear esta realidad y tomar como rehén a todo un pueblo, pero hasta ahora ha habido muchos indicios de que Wanda no está actuando sola.

Si bien Wanda tiene control sobre la ciudad y sus residentes, controlándolos mentalmente como se ve con Norm, no tiene el control total. Un gran indicio de esto es lo sorprendida que estaba Wanda al ver a Pietro de regreso y como una persona diferente, lo que demuestra que no lo trajo de regreso deliberadamente. Esto también puede explicar por qué tomó el cuerpo de Vision y todo un pueblo para crear el suyo propio, ya que aparentemente estaba bien al final de “Avengers: Endgame”.

Ha habido mucha especulación y varias teorías sobre el villano de “WandaVision” escondido a plena vista para tener un mejor control de Wanda, y muchos señalan a Dottie, la abeja reina del vecindario, como la verdadera villana disfrazada. Con Dottie ahora misteriosamente ausente de episodios recientes, la nueva forma del villano podría ser la de Quicksilver, aunque una versión diferente de él.

Evan Peters en "WandaVision" (Foto: Disney+)

Cuando Wanda estaba comenzando a romperse, como se ve en el episodio 5 con ella siendo un poco imprudente con sus poderes frente a Agnes y luego su confrontación con Vision sobre lo que está sucediendo, el villano y el verdadero maestro de las marionetas debe recuperar el control de Wanda, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la imagen de una de las personas más cercanas a su corazón.

La primera opción es Mephisto, quien también se ha teorizado como el villano principal en la próxima serie “Loki”. Mephisto es un demonio que puede usar sus poderes para proyectar ilusiones, manipular recuerdos y alterar el tiempo. En los cómics, Mephisto manipuló al hechicero Master Pandemonium para que reuniera los cinco fragmentos de su alma, y cuando Wanda intentó usar la magia para tener hijos con Vision, sin saberlo, convocó a dos de ellos.

Fragmentos, que luego nacieron como sus gemelos. Esto, junto con la pérdida de sus hijos cuando reabsorbieron en él, volvió loca a Wanda. La presencia de Mephisto en el MCU ya podría haber sido insinuada en el primer tráiler de “Loki”, que incluía una escena con Mobius M. Mobius en una iglesia con una vidriera en el fondo, mostrando una figura con cuernos muy similar a Mephisto. Este demonio, entonces, podría estar tomando la forma de Dottie y ahora un Quicksilver diferente.

Mephisto en la ventana de una iglesia dentro del tráiler de "Loki" (Foto: Disney Plus)

Sin embargo, como este no es el Pietro de Wanda, no podría quedarse mucho tiempo, y su aparición en “WandaVision” no sería más que algo ilógico considerando que el verdadero Pietro aún está muerto y sigue existiendo en el MCU. Tener a Peters como el villano principal, por otro lado, abre una variedad de posibilidades para su futuro en MCU. El regreso de Quicksilver ya es un giro emocionante, pero ser revelado como el villano disfrazado sería uno más grande que, a su vez, daría paso a un giro aún mayor.

Al mismo tiempo que extender el tiempo de Peters en el MCU, esto le daría un papel más prominente no solo en “WandaVision” sino también en otros proyectos, especialmente “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”. El regreso de Quicksilver en “WandaVision”, aunque es emocionante, también genera muchas señales de alerta sobre los poderes de Wanda, su control sobre esta realidad que ha creado y la verdadera mente maestra detrás del colapso de Westview y Wanda,

La verdad detrás de la aparente apariencia del Quicksilver de los X-Men puede tener un mayor impacto en el resto del MCU que la posible introducción de los X-Men. No obstante, todo esto se revelará en los siguientes episodios de “WandaVision”, porque hasta ahora los creadores de la serie no han provocado más que preguntas entre los espectadores de la serie de Disney Plus.