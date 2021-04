“La Liga de la Justicia de Zack Snyder” (“Zack Snyder’s Justice League” en su idioma original o “Snyder Cut”), estrenada en marzo por HBO Max sigue dando de qué hablar. Un poco más de una mes de su llegada arribo, y luego que se revelara que el desempeño en las cifras no fue la que se esperaba; ahora, el actor Wayne T. Carr ha salido a hablar respecto a su corte en la versión de 4 horas y 2 minutos de duración.

En lugar de Martian Manhunter, Zack Snyder tenía la idea original de presentar a John Stewart en el Universo Extendido de DC como Green Lantern (Linterna Verde). Para el papel fue elegido Wayne T. Carr. Desafortunadamente, la escena terminó siendo cortada a pesar de estar filmada.

La escena del actor originalmente iba a ser al final de la película, pero después de una solicitud del estudio Warner Bros, fue eliminada y reemplazada por la revelación de Martian Manhunter. Ahora que salió a luz la información son muchos fans que se preguntan qué pasó realmente. Al respecto, el mismo Carr ha hablado sobre el papel y su reacción a la escena.

LAS ESCENAS DE WAYNE T. CARR COMO LINERNA VERDE FUERON ELIMINADAS

En declaraciones a LightCast, el actor señaló que “[Snyder] dijo: ‘Vamos a filmarlo, veremos qué dice el estudio’”. Asimismo, contó cómo se enteró que sus escenas no serían utilizadas: “Esto es un poco loco porque lo filmamos en lo que voy a llamar ‘Driveway Studios’. Me llamó después de mostrárselo a todos, creo que era la segunda vez porque lo habían visto en partes, (y me dijo) ‘No me dejan hacer esto’”.

En otro momento, Carr aseguró que, si bien el corte lo decepcionó, está muy agradecido por la oportunidad y aprecia la reacción de los fanáticos. “Cuando vi la visión completa, atravesé el viaje como todos pasaron por el viaje. Hacia el final, me di cuenta, ‘Ugh. Yo no soy parte de esto. Maldita sea’”, reveló.

“Lo que me conmovió fue una vez que todo el arte conceptual y las cosas comenzaron a caer. No ha sido más que amor de los fans. Como, ni siquiera estaba en la película, y solo recibo comentarios positivos de la gente y apoyo. Es súper loco. Es absolutamente loco, pero me encanta”, confesó.

Cabe mencionar que a principios de abril, el artista conceptual Jojo Aguilar publicó en su cuenta de Twitter sus obras de arte para la “Liga de la Justicia”, dando a los fanáticos una idea de cómo se habría visto Carr’s Green Lantern.

Wayne T. Carr como Linterna Verde en el arte de Jojo Aguilar para "Justice League: Snyder Cut" (Twitter: Jojo Aguilar)