La adaptación de la familia Addams realizada por Tim Burton ha sido un éxito rotundo. “Wednesday” se ha tomado varias licencias a comparación de la obra original, pero que han terminado funcionando. Una de ellas es la introducción de poderes tanto en los protagonistas como en los estudiantes de la Academia Nevermore.

Tan solo en el primer episodio de la serie de Netflix, se pudo ver que el personaje de Jenna Ortega tenía poderes psíquicos. Al tocar a su hermano Pugsley Addams, pudo ver quiénes habían sido los acosadores que lo metieron en el casillero.

Posteriormente, cuando la joven ingresó a la escuela para marginados, descubrimos que habían toda clase de criaturas mágicas en este universo y diversos tipos de poderes. Ya sea una mujer loba como Enid, una sirena como Bianca o poder traer a la vida ilustraciones como Xavier.

Este aspecto de la adaptación todavía resulta un misterio, sobre todo cuando algunos personajes que deberían tener poderes no los han manifestado en pantalla, como es el caso de Gomez Addams.

LOS PODERES DE GOMEZ ADDAMS EN “WEDNESDAY”

Mientras que su esposa Morticia tiene poderes psíquicos muy parecidos a los de su hija, Gomez no mostró qué poderes tenía en la temporada 1 de “Wednesday”. Dado que esta ha sido una invención de la serie, no podemos remitirnos a los cómics de Charles Addams para saber cuál es su habilidad oculta.

Además, encontramos cierto vacío narrativo en este aspecto, todo debido a la aparición de Goody Addams, la antepasada de Wednesday que no solo era muy parecida a ella, sino que tenían los mismo poderes.

Morticia y Gomez Addams es una de las parejas de la cultura popular más celebradas. En esta ocasión, ha sido retratada en "Wednesday" por Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán (Foto: Netflix)

Se supone que la familia Addams heredó sus poderes de su línea, no obstante, es Morticia la que ha manifestado esta habilidad, pese a ser originalmente una Frump. Puede que los Addams no sean el único clan en tener esta capacidad, pero sí llama la atención que Gomez no los haya heredado.

Existe la posibilidad de que tenga alguno que todavía no se ha visto en la serie y se responda en la temporada 2. También puede que ya nos hayan brindado pistas que podrían indicar la habilidad de Gomez Addams.

PREDICCIÓN DE LOS PODERES DE GOMEZ ADDAMS EN LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”

Dado que el tío Fester tiene la habilidad de generar electricidad, esto podría ser indicativo que el cruce con otras criaturas especiales ha ocasionado que la familia Addams pueda manifestar poderes de varios tipos.

En las películas de los noventas, si bien los personajes no tenían poderes, gozaban de una resistencia sobrehumana y Gomez tenía una increíble habilidad con los cuchillos (algo así como Diego en “The Umbrella Academy”).

Ya que que lo vimos hacer uso de una espada en los flashbacks a su juventud, puede que esto sea un indicativo que sus poderes están relacionados a esto. No obstante, tendremos que esperar hasta la segunda entrega o alguna entrevista de los creadores para confirmar nuestras sospechas.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “WEDNESDAY”