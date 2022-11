“Los Locos Addams” (”The Addams Family”) es el nombre que recibe una familia muy popular en el mundo del cine, la cual apareció gracias a Charles Addams, caricaturista que publicó en los 60 en The New Yorker la historia de una familia que se comportaba de forma inusual y gracias a ello se empezaron a crear series y películas inspiradas en esa familia.

Luego se han lanzado otras películas como “Los locos Addams” y “Los locos Addams 2″, las cuales fueron muy famosas en los años 90. En el 2019 se lanzó una versión animada sobre esta curiosa familia.

Este 2022 en noviembre llega “Wednesday” (”Merlina”), serie que trata sobre la vida de la hija de la familia en el colegio, mientras debe lidiar con los problemas típicos de una adolescente y otras situaciones. A continuación, te contamos más al respecto.





¿De qué trata “Wednesday”?

La serie trata sobre la vida de Merlina Addams (Wednesday Addams), hija de Morticia y Homero Addams, durante sus años como estudiante en la Academia Nunca Más, lugar donde va a intentar descubrir sobre el asesinato que envolvió a sus padres 25 años atrás mientras intenta dominar su nueva habilidad psíquica y también debe lidiar con sus compañeros





¿Cuándo se estrena en streaming “Wednesday”?

La serie sobre “Wednesday”, hija de Morticia y Homero Addams, está en Netflix desde el 23 de noviembre del 2022. En esta versión que ha sido producida y dirigida por Tim Burton se mantienen algunas características del personaje como la piel pálida y las trenzas largas.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “Wednesday”?

“Wednesday” es una serie basada en la vida de la hija de “Los Locos Addams” que se encuentra desde el 23 de noviembre por Netflix. La plataforma tiene un costo de 24,90 soles (básico), 34,90 soles (estándar) y 44,90 soles (premium).





Ficha técnica de “Wednesday”





Título: “Wednesday” (“Merlina”)

Basado en: caricaturas que Charles Addams, caricaturista estadounidense

Estreno en streaming: 23 de noviembre en el 2022

Dirección: Tim Burton

Productores ejecutivos: Steve Stark, Andrew Mittman, Kevin Miserocchi , Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman, Tommy Harper y Kevin Lafferty.

Guionistas: Alfred Gough & Miles Millar





Reparto de “Wednesday”





Jenna Ortega (Merlina/Wednesday Addams)

Gwendoline Christie (Principal Larissa Weems)

Jamie McShane (Sheriff Galpin)

Percy Hynes White (Xavier Thorpe)

Hunter Doohan (Tyler Galpin)

Emma Myers (Enid Sinclair)

Joy Sunday (Bianca Barclay)

Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka)

Moosa Mostafa (Eugene Ottinger)

Georgie Farmer (Ajax Petropolus)

Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott)

Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pericles/Pugsley Addams)

Fred Armisen (Tío Lucas/Uncle Fester)

Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Young Gomez)

Victor Teodor Dorobantu (Thing)

Calum Ross (Rowan Laslow)

Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Rita Santiago)





Tráiler de “Wednesday”





¿En qué plataformas de streaming puedes ver las películas de “Los Locos Addams”?

“Wednesday” (“Merlina”) es una serie inspirada en la hija de Morticia y Homero Addams. Esta producción no es la única sobre esa familia que ha sido lanzada desde que se publicaron las caricaturas. A continuación, te contamos donde ver las otras series y películas sobre los personajes.

Serie de Los Locos Addams (The Addams Family) puedes encontrar la producción en Movistar tv .

puedes encontrar la producción en Movistar tv Los locos Addams ( The Addams Family) se encuentra en Netflix y Paramount plus.

se encuentra en Netflix y Paramount plus. Los locos Addams 2 (Addams Family Values) está en Prime video y Paramount plus.